Diputado propone licencia paga por duelo ante la muerte de mascotas: "No constituye un hecho menor ni trivial"

El diputado colorado Luis Marcelo Pérez presentó un proyecto de ley que propone reconocer una licencia remunerada por duelo ante la muerte de animales de compañía , una iniciativa que se suma a otras propuestas recientes que buscan adaptar la legislación uruguaya a los cambios en el vínculo entre las personas y sus mascotas.

La propuesta plantea que los trabajadores tengan derecho a un día hábil de licencia paga en caso del fallecimiento de una mascota que haya estado bajo su cuidado y convivencia de forma demostrable.

Según el texto, el trabajador deberá comunicar el fallecimiento a su empleador dentro de los cinco días hábiles posteriores al hecho y presentar una constancia emitida por un veterinario o un certificado equivalente que acredite la muerte del animal. La licencia deberá utilizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de esa documentación y solo podrá solicitarse una vez por año calendario.

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Además, el proyecto encomienda al Ministerio de Trabajo la implementación de mecanismos de control para evitar un uso indebido del beneficio.

"No constituye un hecho menor ni trivial"

En la exposición de motivos, Pérez sostiene que los animales de compañía se han transformado en un integrante más de muchos hogares uruguayos y que su pérdida genera consecuencias emocionales que el sistema jurídico debería contemplar.

"La relación entre los seres humanos y los animales domésticos ha experimentado en las últimas décadas una transformación profunda y sostenida", señala el legislador en el proyecto.

Según argumenta, los animales cumplen funciones de compañía, apoyo emocional y socialización, por lo que su fallecimiento puede producir "un impacto real y verificable en la vida de las personas".

Por eso, considera que el duelo por una mascota "no constituye un hecho menor ni trivial" y que para numerosos trabajadores representa "una experiencia emocional significativa".

"Este proyecto no pretende crear privilegios ni introducir distorsiones en el sistema laboral, sino fortalecer una concepción moderna del trabajo como espacio compatible con la vida personal, la salud emocional y la dignidad del trabajador", concluye la iniciativa.

Otra propuesta: permitir que personas y mascotas sean enterradas juntas

La iniciativa de Pérez se suma a otro proyecto presentado este año por el también diputado colorado Felipe Schipani, que propone habilitar la sepultura conjunta de personas y sus animales de compañía en Uruguay.

El proyecto plantea que los cementerios públicos y privados puedan autorizar la inhumación o depósito conjunto de restos humanos y de mascotas, siempre que se cumplan determinadas condiciones sanitarias y administrativas.

La propuesta prevé que las cenizas del animal puedan depositarse en el mismo féretro, urna o nicho de su dueño, o que sus restos sean enterrados en compartimentos separados dentro de una misma sepultura.

Para acceder a esta modalidad, la persona fallecida deberá haber dejado constancia expresa de su voluntad o, en determinados casos, la solicitud podrá ser realizada por familiares directos.

Un vínculo que cambió en los últimos años

Las iniciativas legislativas aparecen en un contexto de transformación del lugar que ocupan las mascotas en los hogares uruguayos.

Según el último censo de mascotas realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023, en Uruguay hay más de 2,1 millones de animales de compañía, entre ellos 1,4 millones de perros y casi 692.000 gatos.

Ese cambio también se refleja en el crecimiento de los servicios funerarios para animales. Actualmente funcionan en Uruguay cementerios especializados para mascotas, como Jardín de las Mascotas y Parque del Este, además de empresas que ofrecen cremaciones individuales, biocremaciones y otros servicios destinados a la despedida de los animales.

Referentes del sector señalaron a El Observador en esta nota que en los últimos años aumentó la demanda de estas alternativas, impulsada por la creciente consideración de las mascotas como integrantes de la familia y por el papel que cumplen como compañía, apoyo emocional y parte de la vida cotidiana de miles de personas.