Por qué ChatGPT, Gemini o Claude son fáciles de "usar mal", según un experto uruguayo

El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT , Eduardo Mangarelli, advirtió que la mayoría de las personas usa mal los chatbots de inteligencia artificial al tratarlos como un buscador de Google mejorado, cuando su verdadero valor aparece al utilizarlos como un asistente que acompaña procesos.

"Tienen una gran ventaja y una gran desventaja y es la misma: son muy fáciles de usar . Pero al ser muy fáciles de usar también es muy fácil usar mal", explicó Mangarelli en diálogo con RadarIA de El Observador, al referirse a herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini.

Para el decano, hacerle una pregunta a un sistema de IA generativa y quedarse con la primera respuesta no solo es ineficiente: tampoco es responsable. "Primero no es la forma más efectiva, tampoco es la más responsable con el medio ambiente ", señaló, en referencia al consumo energético que implica cada consulta.

El cambio de mentalidad que propone Mangarelli pasa por dejar de pedir respuestas cerradas y empezar a trabajar con la herramienta. "Estos sistemas son mucho más útiles y más capaces cuando los utilizamos como una herramienta que nos acompaña en el proceso de creación de un contenido o el proceso de creación de una respuesta, de un mensaje, de una pieza de información", sostuvo.

Para llegar a ese uso, dijo, hace falta entender cómo funcionan estos sistemas por dentro. Mangarelli los definió como "extraordinarias y gigantescas máquinas matemáticas" que construyen sus respuestas palabra por palabra, calculando probabilidades en cada paso. Ese mecanismo explica por qué si cuatro personas le preguntan a un mismo chatbot cuál es la capital de Uruguay, obtienen cuatro respuestas distintas y todas correctas. Y también explica por qué a veces se equivoca: "Las probabilidades llevaron a que la respuesta sea incorrecta", indicó.

Por eso su mensaje a los estudiantes es uno solo: "Toda respuesta tiene que ser sujeta de verificación". Aunque aclaró que cada vez se equivocan menos.

La habilidad humana de iterar

Mangarelli trazó un paralelismo entre interactuar con un sistema de IA y dar clase. Un docente, dijo, está constantemente censando si lo entienden y ajustando el nivel de detalle según la reacción del grupo. "Esta habilidad que acabo de decir, que es censar qué tanto me están entendiendo y proveer más o menos detalle, es la habilidad que necesitás tener para interactuar en forma efectiva con un sistema de inteligencia artificial generativa", afirmó.

En concreto, para obtener buenos resultados hay que ser claro con las instrucciones, dar contexto y aceptar que se va a iterar varias veces. Lo que requiere, dijo, también tolerancia a la frustración.

El decano ubicó esa capacidad dentro de un set más amplio de habilidades que las universidades tienen que reforzar: curiosidad, sentido crítico, trabajo en equipo y atención a las personas. "La productividad tiene que tener un propósito", apuntó. Ese propósito, según Mangarelli, es liberar tiempo para lo que sigue siendo inherentemente humano: hablar con un equipo, con un alumno, con un paciente.

El impacto en el primer empleo

El uso correcto de estas herramientas también se cruza con un fenómeno que ya empezó a marcar el mercado laboral. Mangarelli reconoció que los datos a nivel mundial muestran que la contratación de estudiantes recién egresados o profesionales junior se ha desacelerado.

Frente a eso, dijo, "las universidades y los centros de educación tenemos que adaptarnos rápidamente para formar en aquellas competencias que son las que se requieren para tener una rápida inserción laboral".

Esa adaptación combina dos planos: por un lado, habilidades técnicas como entender cómo funcionan estos sistemas y saber qué herramientas usar en arquitectura, ciencias económicas, ingeniería o la que sea. Por otro, habilidades que antes se desarrollaban recién en el primer trabajo: trabajar en equipo, presentar de forma efectiva, negociar acuerdos, atender clientes.

"Tenemos que hacer énfasis en el desarrollo de esos músculos", afirmó, porque son los que van a permitir a los estudiantes "estar mejor posicionadas para tomar oportunidades en el mercado laboral".