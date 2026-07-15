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El próximo gran invento de OpenAI no tendrá pantalla: revelan cómo será su primer "aparato"

La compañía apuesta a competir con Alexa y Siri con un dispositivo que podrá conversar de forma natural, interpretar el entorno y ayudar en tareas domésticas.

15 de julio de 2026 15:17 hs
ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial (IA) lanzada recientemente por OpenAI

ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial (IA) lanzada recientemente por OpenAI

Lionel BONAVENTURE / AFP

La firma tecnológica OpenAI se estrenará en el mercado de 'hardware' con un altavoz sin pantalla y portátil que actuará como un asistente inteligente para ayudar a los usuarios en la gestión el hogar conectado.

OpenAI trabaja actualmente en cinco dispositivos impulsados por inteligencia artificial pero su debut en este mercado será un altavoz inteligente sin pantalla, que desarrolla junto con el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, su estudio LoveFrom y la empresa io.

El objetivo es conseguir que el altavoz se sienta como un asistente personal parecido a un humano, y para ello integrará una cámara y distintos sensores que le permitirán entender el contexto, podrá moverse de manera autónoma y utilizará la versión más reciente de la tecnología de voz de ChatGPT, según han informado fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg.

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Esta tecnología, llamada GPT-Live, permite a los modelos de OpenAI hablar y escuchar al mismo tiempo para propiciar una interacción natural entre el usuario y la inteligencia artificial. También procesa la información más rápido y admite trabajos más complejos y de mayor duración.

Según las fuentes, OpenAI ve este dispositivo, no como un altavoz inteligente, sino como un ordenador de IA para el hogar diseñado para ayudar a los usuarios a ser más productivos; algo así como una materialización de ChatGPT.

Podrá, por ejemplo, ayudar con tareas domesticas, como poner una lavadora o preparar la comida, además de otras más enfocadas al ocio, como poner música, y con su diseño portátil, podrá moverse entre habituaciones.

Se espera que llegue al mercado en 2027, aunque la presentación se haría antes de que acabe el presente año. Sin embargo, estos planes pueden cambiar debido a la demanda que ha interpuesto Apple, en la que acusa a OpenAI de robar secretos comerciales para acelerar el desarrollo de sus dispositivos.

Apple señala en la demanda que OpenAI ha contratado a más de 400 de sus empleados, entre los que se encuentran el exresponsable de Diseño industrial, Evans Hankey, el ejecutivo senior Paul Meade, sin contar con los cofundadores de io: Jony Ive y Tang Tan, que en Apple estuvo a cargo del diseño de producto de iPhone.

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