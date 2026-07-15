China prohíbe las relaciones afectivas entre los menores y los "novios virtuales" creados con IA

Alibaba, ByteDance y otras empresas tecnológicas en China han eliminado la humanización de los 'chatbots' de inteligencia artificial para evitar que los usuarios desarrollen lazos afectivos con ellos siguiendo las nuevas normas del gigante asiático.

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El formato conversacional de los 'chatbots' de IA generativa no solo ha facilitado la búsqueda de información con lenguaje natural, sino que también ha promovido una forma nueva de interactuar con estas herramientas, que puede generar la sensación de estar hablando con una persona.

Precisamente, empresas como Alibaba, Tencent y Bytedance han permitido a sus usuarios personalizar los 'chatbots' en línea con sus necesidades, para encontrar en ellos un amigo, una pareja romántica, un psicólogo o, incluso, una réplica de su artista favorito o de un familiar fallecido. Esto último ha alarmado al Gobierno chino que, a través de la Administración del Ciberespacio, ha prohibido que estos 'chatbots' puedan entablar relaciones afectivas con los menores de 18 años o erosionar las relaciones del mundo real con el contenido que generan, como informan en Bloomberg.

Esta legislación más estricta sobre la IA ha tenido otra respuesta por parte de las empresas responsables de esos 'chatbots', ya que en algunos casos han optado directamente por eliminarlos, sin bien no se prohíbe que tengan características que los humanicen.