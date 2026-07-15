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El MEC resolvió no intervenir a Cerro tras reclamo de socios por diversas irregularidades, pero trasladó denuncia por amenazas a Fiscalía

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, afirmó que el club y uno de sus dirigentes presentaron una denuncia penal contra los socios que realizaron la denuncia

15 de julio de 2026 13:27 hs
El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

Fachada del Estadio Tróccoli del Cerro

Fachada del Estadio Tróccoli del Cerro

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió no intervenir a Cerro, luego de las denuncias que recibieron de parte de un grupo de socios que acusó diversas irregularidades en la interna del club, pero envió a Fiscalía las acusaciones de amenazas contra diversos asociados.

La denuncia fue presentada en abril y puntualizó cuatro irregularidades en Cerro. En primer lugar, los redactores indicaron que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales", a cuentas a nombre de Nicolás Jaureguiverry, dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry, y del también directivo Lucas Ivanovich.

Luego, marcaron que la sede social del villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria" para no permitir que determinados socios paguen cuota y con ello no participen de siguientes elecciones, que se utilizan recibos "apócrifos", y que un particular maneja documentos del club sin tener un cargo. Por todo esto pidieron la intervención del club y el desplazamiento de sus autoridades.

Además, un grupo de hinchas de Cerro denunció a Referí que han recibido amenazas y fueron enviados a la lista negra luego de que distintos socios realizaran de forma anónima esta denuncia.

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Según informaron distintas fuentes a Referí, esta semana el MEC se pronunció sobre las denuncias, y decidió no intervenir a Cerro.

De todas formas, el Ministerio sí solicitó distintas medidas al club. En primer lugar, le pidió que reforme sus estatutos, que tienen más de 50 años de antigüedad.

"El 50 % de los clubes uruguayos no tienen cuenta en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El ingreso que tiene Cerro entra directamente a la AUF. Todos los meses Cerro manda la planilla de todos los jugadores, de todos los funcionarios y la AUF paga. Cerro agarra cero peso.El otro 50 % de los clubes uruguayos tienen estatutos de alrededor de 1950; todos van a tener que regularizarlos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. No lo sabíamos; no teníamos por qué saberlo. Cuando uno llega a un club que tiene un estatuto, sigue ese estatuto. Nunca cambiamos los reglamentos. Si nosotros queremos, la directiva puede votar determinado reglamento. Pero nosotros no estamos en esa. Hay estatuto; quieren actualizarlo", explicó Jaureguiverry en su comparecencia ante la Comisión Especial de Deporte del Parlamento de la pasada semana, a la que fue citada para hablar sobre la denuncia y a cuya transcripción accedió Referí.

El MEC también constató "graves irregularidades" en los estados contables y las actas del club, por lo que también pidió que se regularizaran.

Por otra parte, la cartera explicó que no tiene competencia en la denuncia sobre amenazas a diversos asociados, por lo que trasladó esta situación a Fiscalía para su estudio.

Jaureguiverry confirmó a Referí que el club ya recibió la notificación y cumplirá con los pedidos del MEC. Además, notificó que el club presentó una denuncia contra los responsables del reclamo al Ministerio por difamación e injurias. En su alocución en el Parlamento el mandatario indicó que la persona que firmó el documento dijo públicamente que quería sacar a la actual directiva del club.

En esa comparecencia él y el abogado del club, Juan Ramos, comunicaron que Nicolás Jaureguiverry también presentó una denuncia a título personal en Fiscalía contra los socios implicados por estos mismos delitos.

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