Directivos de Cerro denunciarán por difamación a socios que pidieron la intervención del club: "Es un hecho muy grave", dijo el presidente Jaureguiverry

Directivos de Cerro se presentarán en la justicia para denunciar penalmente a los socios que pidieron la intervención del club, y la remoción de sus autoridades, al Ministerio de Educación y Cultura ( MEC ) por distintas irregularidades , confirmó a Referí Alfredo Jaureguiverry , presidente de la institución.

La denuncia presentada por los socios, difundida en redes sociales, puntualizó cuatro irregularidades en Cerro. En primer lugar, los redactores indicaron que "la recaudación de cuotas se realiza de forma irregular a través de cuentas personales" , a cuentas a nombre de Nicolás Jaureguiverry , dirigente e hijo del presidente Alfredo Jaureguiverry , y del también directivo Lucas Ivanovich .

Luego, marcaron que la sede social del villero "ha permanecido cerrada de forma arbitraria" para no permitir que determinados socios paguen cuota y con ello no participen de siguientes elecciones , que se utilizan recibos "apócrifos", y que un particular maneja documentos del club sin tener un cargo.

Por todo esto, los socios piden al MEC "la Intervención Estatal" de Cerro "con desplazamiento de autoridades de forma urgente". También quieren que se investigue "la trazabilidad de los fondos en las cuentas personales" de Nicolás Jaureguiverry e Ivanovich, y que "se auditen exhaustivamente los balances de la institución y se investigue el faltante de estados contables de ejercicios anteriores".

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Tras conocer estas denuncias, Cerro emitió un comunicado en el que adelantó que se reservará "las vías judiciales contra los eventuales responsables que lesionen intereses del club, hinchas y dirigentes".

Consultado sobre esta situación por Referí, Jaureguiverry adelantó que los dirigentes mencionados en la denuncia (su hijo e Ivanovich) se presentaron ante abogados esta tarde para denunciar "este viernes o el lunes a más tardar" a los socios que pidieron la intervención y los mencionaron en su carta al MEC.

La intención de los dirigentes es denunciar a los socios que realizaron esta denuncia, así como aquellos que los "insultaron" en redes sociales, por los delitos de difamación e injurias.

También se presentará en la justicia el hincha de Cerro mencionado en la denuncia por manejar recibos del club sin tener un cargo. Según Jaureguiverry, este caso es una confusión: el hincha en cuestión "se llama igual que la imprenta que imprime los recibos", por lo que los socios pensaron que esta persona los manipulaba.

"Es todo un hecho muy grave", advirtió el presidente del villero, que se excusó de dar más detalles sobre las denuncias en contra del club debido a que le pidieron "absoluta reserva" para la continuidad de las actuaciones judiciales.