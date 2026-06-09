Por qué en Uruguay no se podrá ver el mundial en 4K

Si bien la tecnología avanzó a un ritmo frenético en los últmios años, muchos se preguntan: ¿por qué no puedo ver el mundial en 4K? La explicación no es comercial ni de voluntad de los canales: es un límite técnico de la norma de televisión que usa el país , que topea la calidad.

Así lo detalló a El Observador, el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Pablo Siris, y el ingeniero en telecomunicaciones Omar De León.

Una norma de TV es, en criollo, el idioma técnico con el que viaja la señal desde el canal hasta tu televisor. Uruguay usa la llamada ISDB-T, la misma que adoptó casi toda América siguiendo a Brasil. Ese "idioma" define cómo se comprime el video, cómo se transmite por el aire y cómo lo recibe y reconstruye el televisor en el hogar.

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Para entender esta norma hay que entender cómo se forma la imagen que vemos en la TV. Y son los píxeles: son pequeños puntitos que hacen que se conforme una imagen. Cuantos más hay, con más "calidad"se ve. "La norma técnica que usamos ahora en Uruguay permite emitir como máximo a 1080 píxeles de ancho", dijo Siris. Eso es conocido como Full HD , el tope que hoy permite verse en Uruguay. La calidad 4K es cuatro veces más píxeles que Full HD, y no es concebida por la norma técnica actual.

Para graficarlo, Siris recurrió a una comparación de ómnibus: "Así como en un ómnibus no entran más de 40 pasajeros sentados, en la norma ISDB-T no entran más de 1080 píxeles de ancho". El canal de transmisión tiene un cupo fijo, y el 4K pide más lugar del que hay.

Antes habían otras normas técnicas. "Se llamaban PAL-N o NTSC", recordó Siris, "que permitían su transmisión con una resolución máxima de 480 píxeles de ancho". De aquellos 480 se pasó a los 1080 de hoy.

Por qué no alcanza con "subir la resolución"

El punto que más remarcó Siris es que pasar a 4K no es mover una perilla. "Las normas técnicas de TV incluyen las capacidades de equipos de transmisión, el arreglo de las señales y la frecuencia de barrido, así como la resolución de los televisores", explicó. "O sea, no es solamente una resolución", aclaró.

¿Qué es, por ejemplo, la frecuencia de barrido? Es cuántas veces por segundo se vuelve a dibujar la imagen en la pantalla. Todo eso —cámaras, antenas, forma de armar la señal, televisores— viaja en el mismo paquete: si se cambia uno, hay que cambiarlos todos.

Adoptar una norma con 4K, dijo Siris, "implica que todos los canales cambien todas sus antenas, se cambien cámaras y equipamiento de estudio, cambie la programación y cambien las teles de los usuarios". Es decir, una renovación de punta a punta, del estudio al living.

Aun así, aclaró que no se trata de un atraso uruguayo: "La norma nuestra está actualizada, lo que sucede es que hay países que tienen otra". Y advirtió que por cable la historia es la misma: "Los cables tampoco emiten a esa resolución".

El streaming tampoco lo salva

El ingeniero Omar De León coincidió con ese diagnóstico para el aire y el cable. La ISDB-T, dijo, "es la mayoritaria por lejos" en la región.

En la transmisión de streaming también sucede este problema, en la que una señal en 4K mueve muchísima información: "La red no soportaría eventos masivos con ese flujo de datos", advirtió.

La conexión que llega a un barrio se reparte entre varios hogares a través de las "cajas del divisor óptico", que "son típicamente de 16, pueden ser de 32 y de 64 megabit por segundo (velocidad de bajada de datos) en zonas densamente pobladas". Si todos miran 4K al mismo tiempo, esa caja se satura.

A eso se suman, dijo, "otra serie de factores técnicos y comerciales que también lo hacen inviable en la actualidad".

Lo que viene: la "TV 3.0"

El cambio, de todos modos, ya está en marcha. "Ya se está trabajando para adoptar una nueva norma regional que soporte 4K, la TV 3.0", adelantó De León. Brasil ya la definió, y usará buena parte de la norma estadounidense llamada ATSC 3.0.

Según De León, con la TV 3.0 "se podrán recibir datos e información, en general personalizados, con el programa que se esté viendo", e incluso se podrá "interactuar con el proveedor del servicio".

El proceso, igual, va despacio. "En EE. UU. el 75% de la población tiene cobertura de al menos una señal en ATSC 3.0, aunque va lenta la adopción", apuntó el ingeniero.