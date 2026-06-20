¿Un tatuaje con la cara del DT? La otra cara de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Brian Rodríguez antes del cruce con Cabo Verde por el Mundial 2026

Este sábado por la tarde el entrenador Marcelo Bielsa y Brian Rodríguez hablaron en una conferencia de prensa en el Hard Rock Stadium de Miami , en la previa al encuentro entre la selección uruguaya y Cabo Verde . Con 30 minutos de declaraciones, la instancia también tuvo sus momentos divertidos, y otros que sorprendieron a más de un periodista presente.

En esta ocasión la selección dividió la conferencia: primero habló Brian Rodríguez y luego fue el turno de Bielsa . El extremo del América de México destacó la "gran semana" de entrenamientos que realizó Uruguay tras quedar con un "sabor amargo" por el empate ante Arabia , y destacó a Referí la felicidad de vivir su primer Mundial.

En un momento, una periodista nigeriana le realizó una larga pregunta en la que le cuestionaba si estaba listo para ingresar nuevamente como un revulsivo ante Cabo Verde , una selección que "juega con bloque bajo" al igual que Arabia, y ante un golero que "se volvió una celebridad" como Vozinha.

La selección uruguaya realizó su último entrenamiento antes de viajar a Miami para jugar con Cabo Verde en el Mundial 2026, con una duda en el medio: Ugarte o De la Cruz

Sin embargo, Brian Rodríguez escuchó toda la pregunta en el auricular que le dan a los representantes de otras naciones para escuchar las traducciones, y al terminar, tras algunos segundos de silencio general, explicó que no había escuchado casi nada porque estaba "cortado" .

La reportera tuvo que volver a empezar, y allí Brian contestó: "Fue un partido que lo esperábamos (ante Arabia), fue lo que platicamos en la semana. Al principio nos costó un poquito, la mentalidad del segundo tiempo cambió todo. Analizándolo físicamente son muy buenos, técnicamente también, ir con la misma mentalidad y ganar el partido es lo más importante".

Además, en la última pregunta le consultaron si conversaron en el plantel sobre los cambios reglamentarios que se implementaron en el Mundial. "No hemos discutido, no hemos hablado sobre eso. Hay algunas cosas raras, pero no quiero comentar", expresó el atacante, en una expresión que despertó algunas risas. "Qué va a decir, lo castigan después", dijo un periodista.

Los momentos graciosos de la conferencia de Marcelo Bielsa

Quien dejó más momentos divertidos fue Marcelo Bielsa, quizás porque en la primera consulta un periodista español le comentó que varios jugadores de la selección de su país se tatuarían al entrenador Luis de la Fuente si salen campeones del mundo, y le preguntaron si le gustaría que los jugadores uruguayos hicieran lo mismo

"Eso no va a suceder", dijo en principio para causar la risa de toda la sala de conferencias. Tras ello, destacó que tiene un "respeto enorme" por De la Fuente, y aseguró que "si los jugadores toman esa decisión no se equivocarían". "Le pusieron una condición demasiado dificultosa, tienen que salir campeones del mundo para ese homenaje", expresó de todos modos.

En la siguiente pregunta un periodista le consultó sobre qué cree que faltó en el partido ante Arabia y terminó su alocución con un "gracias", y el técnico le contestó con un inusual "de nada", que volvió a generar más risas.

En esa respuesta, Bielsa también generó otro momento humorístico, en un arranque impropio del tono del técnico. "Cualquier argumento, hay tanta frase hecha, tantos lugares comunes, que sirvieron para justificar situaciones como sucedió con el partido con Arabia, le podría decir el estrés del debut, situaciones de esa naturaleza, y no le agregaría nada novedoso al análisis", comenzó explicando Bielsa, que luego de explicar que para realizar un buen segundo tiempo no había que realizar un primer tiempo "vastoso", concluyó con: "Al final, no le estoy diciendo nada".

El momento más sorpresivo fue el de su crítica a las pausas de hidratación, que surgió de un periodista que le había consultado si había visto más partidos del Mundial.

"Hay muchísimos goles, que no fue con ese objetivo, pero que según la opinión generalizada jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles bienvenida, este cambio en la cultura no le agrega nada y le quita mucho. Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones", marcó el entrenador, ante la mirada atónita de la prensa.

"Antes el fútbol tenía otras características, ahora tiene otras, la gente del fútbol se enamora por sus características", continuó Bielsa, que apreció que el VAR "no hizo más que mejorar el fútbol", pero las pausas no.