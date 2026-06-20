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Brian Rodríguez palpita el cruce entre la selección uruguaya y Cabo Verde por el Mundial 2026: "Va a ser un partido muy difícil, muy táctico"

El extremo destacó que la selección realizó una "gran semana" de entrenamientos luego del empate ante Arabia Saudita, que dejó un "sabor amargo" a la celeste

20 de junio de 2026 21:23 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Miami

Por  Joaquín Pisa en Miami

Brian Rodríguez en la conferencia de prensa previa al partido contra Cabo Verde

Brian Rodríguez en la conferencia de prensa previa al partido contra Cabo Verde

Brian Rodríguez habló en conferencia de prensa en el Hard Rock Stadium de Miami, en la previa del partido entre la selección uruguaya y Cabo Verde por el Mundial 2026, que según el extremo izquierdo será "muy difícil".

El jugador del América de México destacó que la selección realizó una "gran semana" de entrenamientos luego del empate 1-1 ante Arabia Saudita, que dejó un "sabor amargo" a la celeste. "Esperemos que mañana sea un buen día para nosotros", continuó.

Rodríguez también destacó a Referí la felicidad de cumplir su "sueño" de jugar en un Mundial. "Hacerlo de esa manera, me causa mucho orgullo vivir esta experiencia por primera vez", agregó.

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Según el extremo, tras el mal primer tiempo de Uruguay el entrenador Marcelo Bielsa les pidió "mucha intensidad, un cambio, y para el segundo tiempo se notó mucho". También afirmó que al ingresar le solicitó "mantener la intensidad" atacando, pero sin olvidarse de la defensa.

En ese sentido, el jugador expresó que el técnico argentino lo ha probado tanto por izquierda como por derecha, algo que habla "mucho" con él. "Tanto en la banda derecha como en la izquierda me siento muy bien, no tengo problema con los perfiles. Donde me toque voy a dejar todo", marcó.

Al ser consultado sobre qué espera de Cabo Verde, contestó: "Físicamente son muy buenos, técnicamente también, ir con la misma mentalidad y ganar el partido es lo más importante". Además, explicó que "va a ser un partido muy difícil, muy táctico", pero Uruguay tiene sus armas y quiere ganar el partido.

Por otra parte, el atacante remarcó su "orgullo" al ver a los miles y miles de uruguayos que llegaron al Hard Rock Stadium, algo que "ayuda muchísimo al equipo": "Saber que representamos a tres millones y hay gente que no pudo venir. Llegar y ver el estadio lleno, no hay mayor felicidad que esa".

Además, valoró la "emoción" de sentir el Himno uruguayo por primera vez desde adentro de un Mundial. "Hubieron compañeros que se fueron a las lágrimas, yo en lo personal no podía cantarlo bien. Es un momento de mucha emoción, poder representar a mi país en la máxima competencia del fútbol. Lo hablábamos con compañeros", concluyó

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