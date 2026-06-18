El petróleo cae por debajo de US$ 75 tras acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo registró una fuerte baja este jueves luego de que los mercados reaccionaran positivamente al acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a un conflicto que había provocado importantes interrupciones en el suministro energético.

El crudo cayó por debajo de los US$ 75 por barril, su nivel más bajo desde comienzos de marzo. En el caso del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, los contratos para julio retrocedían hasta US$ 74 por barril.

Los inversores siguen de cerca el desarrollo del pacto entre Washington y Teherán, cuya firma oficial está prevista para este viernes en la ciudad suiza de Bürgenstock.

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Según el texto divulgado por Estados Unidos, ambas partes acordaron poner fin a las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz y darse un plazo de dos meses para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

La expectativa de una normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz impulsó la baja de los precios. En los últimos días comenzaron a aparecer señales de recuperación de la actividad marítima, con varios buques atravesando nuevamente la estratégica ruta de transporte y petroleros sauditas, además de embarcaciones que transportan gas natural licuado y combustibles, retomando sus operaciones en la región del Golfo.

Un restablecimiento pleno de los flujos permitiría a grandes productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak reactivar millones de barriles de producción que habían quedado detenidos.

Sin embargo, persisten algunos factores de preocupación para el mercado. Las reservas de petróleo continúan ajustadas luego de la liberación de millones de barriles para compensar los efectos del cierre de Ormuz. Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó en otros 700.000 barriles diarios su previsión de consumo mundial de petróleo para este año y advirtió que la recuperación de la industria llevará meses.

A ello se suma la incertidumbre política. Aunque celebró el acuerdo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no descarta volver a bombardear Irán "si no se comportan".

El petróleo acumula una caída cercana al 38% desde el máximo de cuatro meses que alcanzó en abril.

El Observador, EFE y Trading Economics