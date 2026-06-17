El dólar en Uruguay ante un nuevo escenario: la Fed mantiene tasas y refuerza la cautela

El dólar perdió algo de fuerza en el mercado internacional durante estos días. Esto sucede principalmente porque los inversores están más tranquilos respecto a ciertos conflictos geopolíticos y se animan a buscar activos con mayor rentabilidad, dejando de lado al dólar, que habitualmente funciona como el "refugio seguro" cuando las cosas se ponen difíciles.

Al mismo tiempo, el mercado está muy atento a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés. Aunque se espera que sigan siendo altas, los inversores están analizando cada dato económico con lupa.

Esta combinación de mayor calma global y expectativa por lo que hará la Reserva Federal hacia adelante ha generado que el dólar se mantenga en una fase de espera, sin mostrar una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo.

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Según la mediana de respuestas de la última Encuesta de Expectativas del Banco Central del Uruguay (BCU) publicada el viernes pasado, los analistas sitúan el tipo de cambio nominal en $ 41 para fin de año; es decir, aproximadamente un peso por encima de su cotización actual.

Las estimaciones dentro de esta encuesta presentan un rango de expectativas, con un valor máximo proyectado de $ 41,90 y un mínimo de $ 39,50 para ese mismo horizonte.

El mercado ha mostrado un cambio de tendencia: tras una fase de expectativas a la baja durante todo 2025 —donde mes a mes los pronósticos se corregían hacia abajo—, se ha transitado a una etapa de estabilización y ligera suba en 2026, consolidando un piso en el entorno de los $ 40 y $ 41.

Hasta ahora este giro estuvo influenciado, principalmente, por el recorte de tasas dispuesto por el Comité de Política Monetaria del BCU y la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

A modo de ejemplo, de acuerdo con cálculos del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, entre el 23 de enero y el 5 de junio el dólar aumentó tres pesos en Uruguay. De ese incremento, $ 2,6 se explicaron por la flexibilización de la política monetaria iniciada a fines de enero y profundizada en marzo, mientras que los $ 0,4 restantes obedecieron al impacto del conflicto internacional sobre el valor global de la divisa. Para llegar a esa estimación, el estudio analizó la evolución de una docena de monedas representativas de la canasta comercial de Uruguay frente al dólar.

Mirando hacia el futuro, las proyecciones a 12 meses anticipan un tipo de cambio de $ 41,40 para mayo de 2027, con una tendencia que apunta a los $ 42 hacia el cierre de ese mismo año.

El sello de Kevin Warsh: un giro hacia la cautela

AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo el miércoles, como se esperaba, sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh; sin embargo, sugirió que una suba podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed dejó la tasa de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% por cuarta reunión consecutiva, logrando un voto unánime por primera vez en un año.

Asimismo, el banco central actualizó sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual del 3,6% —frente al 2,7% estimado anteriormente— y un crecimiento del PIB del 2,2%, por debajo del 2,4% proyectado en marzo.

Los responsables de la política monetaria afirmaron que la actividad económica se está "expandiendo a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Oriente Medio".

En su comunicado, añadieron que "la inflación —que alcanzó el 3,8% en los 12 meses a abril— sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del Comité (FOMC), lo que refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía".

Antes de la guerra, los mercados descontaban al menos un recorte de tasas de interés para finales de año, pero esa expectativa ha cambiado. Ahora, los inversores anticipan una suba en la reunión de diciembre.

CME Group

En este sentido, durante su presentación, Warsh fue enfático: "Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué prolongarse. Este comité garantizará la estabilidad de precios", concluyó, enviando un mensaje claro de que la prioridad absoluta para los próximos meses será el control inflacionario, incluso si eso implica mantener las tasas altas por más tiempo.

Con un mercado laboral que continúa fortaleciéndose, aumenta la presión sobre la Fed para que se enfoque en el componente de inflación de su doble mandato, que busca equilibrar la estabilidad de precios con el pleno empleo.

Este escenario de tasas altas en Estados Unidos, sumado a las proyecciones de inflación revisadas al alza por la Fed, refuerza la tendencia de cautela en el mercado local y explica por qué los analistas uruguayos visualizan un tipo de cambio que busca consolidarse por encima de los $ 41 hacia fin de año.

El Observador y AFP