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Fernando Gago sufrió un infarto: el parte médico del club y el momento en el que sintió un malestar en plena conferencia de prensa

Fernando Gago, entrenador de la U de Chile, sufrió un infarto de acuerdo al parte médico oficial del club y fue operado de urgencia

20 de junio de 2026 16:16 hs

El entrenador argentino Fernando Gago fue operado de urgencia por problemas cardiovasculares presentando un infarto agudo al miocardio, según aseguró el parte médico oficial de la U de Chile, el club donde dirige, y afortunadamente se encuentra bien anímicamente y comenzará la rehabilitación cardíaca en las próximas horas.

"Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió reestablecer el flujo sanguíneo normal", detalló dicha Clínica mediante su departamento de comunicaciones.

Fernando comenzó a sentir malestar durante la conferencia de prensa, después del triunfo de su equipo ante O 'Higgins, y en dicha rueda dejado varios signos de dolor, los cuales evidenciaron que algo no estaba bien y en reiteradas ocasiones.

Las molestias que sintió Fernando Gago

De acuerdo con la información de medios argentinos, Gago empezó a sentir ciertas molestias antes del encuentro pero optó por no acudir a un centro médico, a pesar de las recomendaciones de su cuerpo técnico.

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Luego de hacerle estudios en la madrugada del jueves 19 de junio, cuando ingresó a la Clínica, y los especialistas decidieron realizarle una intervención inmediata.

No fue una cirugía tradicional, sino de la colocación de un stent: una malla en forma de tubo que se coloca en las arterias coronarias para dilatarlas y permitir un mejor flujo sanguíneo hacia el corazón.

El club informó que Gago permanecerá bajo revisión, pero que evoluciona favorablemente.

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