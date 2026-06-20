Fernando Gago sufrió un infarto: el parte médico del club y el momento en el que sintió un malestar en plena conferencia de prensa

El entrenador argentino Fernando Gago fue operado de urgencia por problemas cardiovasculares presentando un infarto agudo al miocardio , según aseguró el parte médico oficial de la U de Chile , el club donde dirige, y afortunadamente se encuentra bien anímicamente y comenzará la rehabilitación cardíaca en las próximas horas.

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" Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial , la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió reestablecer el flujo sanguíneo normal" , detalló dicha Clínica mediante su departamento de comunicaciones.

Fernando comenzó a sentir malestar durante la conferencia de prensa, después del triunfo de su equipo ante O 'Higgins , y en dicha rueda dejado varios signos de dolor, los cuales evidenciaron que algo no estaba bien y en reiteradas ocasiones.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj

De acuerdo con la información de medios argentinos, Gago empezó a sentir ciertas molestias antes del encuentro pero optó por no acudir a un centro médico, a pesar de las recomendaciones de su cuerpo técnico.

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Luego de hacerle estudios en la madrugada del jueves 19 de junio, cuando ingresó a la Clínica, y los especialistas decidieron realizarle una intervención inmediata.

No fue una cirugía tradicional, sino de la colocación de un stent: una malla en forma de tubo que se coloca en las arterias coronarias para dilatarlas y permitir un mejor flujo sanguíneo hacia el corazón.

El club informó que Gago permanecerá bajo revisión, pero que evoluciona favorablemente.