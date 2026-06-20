Alemania vs. Costa de Marfil, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Alemania enfrentará este sábado 20 de junio a Costa de Marfil correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann viene de imponerse por 7 a 1 ante Curazao, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

“Si vamos a cambiar la alineación, siempre hay una razón para cambiar algo. Lo veremos mañana”, subrayó el entrenador germánico en conferencia de prensa.

Julian Nagelsmann, DT de Alemania La décima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con el cruce entre Ecuador vs. Curazao.