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Alemania vs. Costa de Marfil, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann viene de imponerse por 7 a 1 ante Curazao, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

20 de junio de 2026 14:48 hs
Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO

Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO

La Selección de Alemania enfrentará este sábado 20 de junio a Costa de Marfil correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann viene de imponerse por 7 a 1 ante Curazao, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

“Si vamos a cambiar la alineación, siempre hay una razón para cambiar algo. Lo veremos mañana”, subrayó el entrenador germánico en conferencia de prensa.

Julian Nagelsmann, DT de Alemania

Julian Nagelsmann, DT de Alemania

La décima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con el cruce entre Ecuador vs. Curazao.

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Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil: transmisión EN VIVO

El partido entre A lemania vs. Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy sábado 20 de junio desde las 17 horas (hora Uruguay) en el estadio de Toronto.

Alemania vs. Costa de Marfil

  • Hora: 17 horas
  • Estadio: Toronto
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez
  • Transmisión EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio y a qué hora?

  • 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – (hora Uruguay)
  • 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – (hora Uruguay)
  • 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – (hora Uruguay)
  • 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – (hora Uruguay)

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