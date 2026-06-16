Copa Mundial FIFA 2026 | Cuándo juega Uruguay vs. Cabo Verde: hora y dónde verlo EN VIVO

La Selección uruguaya enfrentará el domingo 21 de junio a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.
Luego del empate ante Arabia Saudita, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa buscará conseguir su primera victoria en el certamen y quedar en una posición muy favorable para avanzar a los 16avos de final.
MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo
Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026
Foto: AFP
El tercer y último partido de la Celeste en el Grupo H será frente a España, el viernes 26 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, México.
Uruguay vs. Arabia Saudita
El equipo de Bielsa mostró dos versiones en la cancha. En la primera mitad los árabes aprovecharon un rebote de Fernando Muslera para ponerse al frente en el marcador. A partir de ahí, Uruguay reaccionó y se fue al frente, aunque hasta el segundo tiempo logró romper el cero.
"Un rival que debimos superar, concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo", señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa.
20260615 MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, during the FIFA World Cup 2026 Gro
Foto: Molly Darlington/Getty Images North America/Getty Images via AFP
Maximiliano Araújo fue de lo más sobresaliente del equipo sudamericano y al minuto 80 igualó el juego, al rematar tras otro rechazo, ahora por parte del arquero de Arabia Saudí, Mohammed Al-Owais.
¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay en el Mundial FIFA 2026?
Uruguay vs. Islas de Cabo Verde
20260615 CHANDAN KHANNA / AFP Foto por CHANDAN KHANNA / AFP Uruguay players pose for pictures ahead of the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by CHANDAN KHA
- Grupo H
- Día: Domingo 21 de junio
- Hora: 19:00 (hora Uruguay)
- Estadio Miami (Miami)
- EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports
Uruguay vs. España
20260615 MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, talks to his players during the FI
Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación
Foto: Molly Darlington/Getty Images North America/Getty Images via AFP
- Grupo H
- Día: Viernes 26 de junio
- Hora: 19:00 (hora Uruguay)
- Estadio Miami (Miami)
- EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports