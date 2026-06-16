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El Observador / Mundial 2026 / Referi / DEPORTES

Copa Mundial FIFA 2026 | Cuándo juega Uruguay vs. Cabo Verde: hora y dónde verlo EN VIVO

Luego del empate ante Arabia Saudita, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa buscará conseguir su primera victoria en el certamen y quedar en una posición muy favorable para avanzar a los 16avos de final.

16 de junio de 2026 15:02 hs
Viñas fue uno de los mejores jugadores de Uruguay en su debut. EFE

Viñas fue uno de los mejores jugadores de Uruguay en su debut. EFE

Luego del empate ante Arabia Saudita, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa buscará conseguir su primera victoria en el certamen y quedar en una posición muy favorable para avanzar a los 16avos de final.

MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo
Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

El tercer y último partido de la Celeste en el Grupo H será frente a España, el viernes 26 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

Uruguay vs. Arabia Saudita

El equipo de Bielsa mostró dos versiones en la cancha. En la primera mitad los árabes aprovecharon un rebote de Fernando Muslera para ponerse al frente en el marcador. A partir de ahí, Uruguay reaccionó y se fue al frente, aunque hasta el segundo tiempo logró romper el cero.

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"Un rival que debimos superar, concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo", señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa.

20260615 MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, during the FIFA World Cup 2026 Gro
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Maximiliano Araújo fue de lo más sobresaliente del equipo sudamericano y al minuto 80 igualó el juego, al rematar tras otro rechazo, ahora por parte del arquero de Arabia Saudí, Mohammed Al-Owais.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay en el Mundial FIFA 2026?

Uruguay vs. Islas de Cabo Verde

20260615 CHANDAN KHANNA / AFP Foto por CHANDAN KHANNA / AFP Uruguay players pose for pictures ahead of the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by CHANDAN KHA
Uruguay

Uruguay

  • Grupo H
  • Día: Domingo 21 de junio
  • Hora: 19:00 (hora Uruguay)
  • Estadio Miami (Miami)
  • EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

Uruguay vs. España

20260615 MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, talks to his players during the FI
Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación

Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación

  • Grupo H
  • Día: Viernes 26 de junio
  • Hora: 19:00 (hora Uruguay)
  • Estadio Miami (Miami)
  • EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

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