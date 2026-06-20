Ecuador vs. Curazao, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Ecuador enfrentará este sábado 20 de junio a Curazao correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece viene de caer 1 a 0 ante Costa de Marfil, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos, ahora sin margen de error.
"Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Vamos a trabajar duro para conseguirla y para regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos porque merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día”, subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.
Dónde ver Ecuador vs. Curazao: transmisión EN VIVO
El partido entre Ecuador vs. Curazao por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy sábado 20 de junio desde las 21 horas (hora Uruguay) en el estadio de Kansas.
Ecuador vs. Curazao
- Hora: 21 horas
- Estadio: Kansas City
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez
- Transmisión EN VIVO: Dsports
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio y a qué hora?
- 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – (hora Uruguay)
- 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – (hora Uruguay)
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – (hora Uruguay)
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – (hora Uruguay)