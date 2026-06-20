Ecuador vs. Curazao, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Ecuador enfrentará este sábado 20 de junio a Curazao correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece viene de caer 1 a 0 ante Costa de Marfil, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos, ahora sin margen de error.

"Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Vamos a trabajar duro para conseguirla y para regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos porque merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día”, subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Vamos Ecuador





⌚19H00 (ECU)

COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Fecha 2 - Fase de Grupos

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