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Ecuador vs. Curazao, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece viene de caer 1 a 0 ante Costa de Marfil, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos, ahora sin margen de error.

20 de junio de 2026 15:01 hs
Ecuador vs. Curazao EN VIVO

Ecuador vs. Curazao EN VIVO

La Selección de Ecuador enfrentará este sábado 20 de junio a Curazao correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece viene de caer 1 a 0 ante Costa de Marfil, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos, ahora sin margen de error.

"Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Vamos a trabajar duro para conseguirla y para regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos porque merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día”, subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

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Dónde ver Ecuador vs. Curazao: transmisión EN VIVO

El partido entre Ecuador vs. Curazao por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy sábado 20 de junio desde las 21 horas (hora Uruguay) en el estadio de Kansas.

Ecuador vs. Curazao

  • Hora: 21 horas
  • Estadio: Kansas City
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio y a qué hora?

  • 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – (hora Uruguay)
  • 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – (hora Uruguay)
  • 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – (hora Uruguay)
  • 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – (hora Uruguay)

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