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Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 19 de junio, según el BROU

En el histórico, la compra bajó y la venta subió respecto al jueves 18 de junio

19 de junio de 2026 7:23 hs
Dólar hoy

Dólar hoy

Getty Images

El dólar abrió este viernes 19 de junio en Uruguay con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra bajó $ 0,05 y la venta subió $ 0,15 respecto al jueves 18 de junio.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.420 la compra y A$ 1.470 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió 0,68%.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 27,70 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,68, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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