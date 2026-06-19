Un perro murió electrocutado tras la caída de un cable de UTE en Paysandú

Un perro murió electrocutado en la ciudad de Paysandú luego de que un cable de media tensión de UTE cayera al suelo por causas que aún son investigadas.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Raúl Celone y Monseñor Nicolini y generó preocupación entre los vecinos de la zona por el riesgo que representó en un área urbana con circulación habitual de personas .

Según informó el diario local El Telégrafo, el cable que cayó alimenta un transformador de 6.300 voltios instalado sobre columnas de hormigón ubicadas a unos 20 metros del lugar del incidente.

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Al permanecer energizado tras desprenderse, el conductor electrificó una franja de césped junto a la vereda y comenzó a generar arcos voltaicos, chispazos y pequeñas explosiones.

Un video al que accedió el consignado medio muestra al animal tendido sin vida sobre el pasto frente a una vivienda, mientras a pocos metros el cable colgante continúa emitiendo chispas de forma constante.

En las imágenes también se observa cómo la descarga eléctrica provoca humo al quemar el césped. "Ni se arrimen ahí, pobrecito", se escucha decir a uno de los testigos que registró la escena.

Había trabajos programados en la zona

De acuerdo con la información publicada por el medio sanducero, UTE había comunicado previamente a los usuarios de la zona que el suministro eléctrico sería interrumpido entre las 08:30 y las 08:40 debido a tareas programadas.

Sin embargo, poco antes de las 09:30 se registró un nuevo corte de energía que afectó a varias familias del barrio.

Vecinos señalaron que en el lugar se venían realizando trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.