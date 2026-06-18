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Caso Marset: Cancillería resolvió retener 50% del sueldo a Francisco Bustillo por negarse a declarar en investigación de sumario

La resolución supone la retención del 50% del sueldo; la investigación administrativa se había iniciado en octubre de 2025

18 de junio de 2026 17:13 hs
El excanciller Francisco Bustillo. Archivo

El excanciller Francisco Bustillo. Archivo

D.Battiste

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió retenerle el 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo —embajador de carrera, hoy sin destino y en pase en comisión en el Parlamento— por negarse a declarar, en el marco de un sumario iniciado sobre él por el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.

Asesorado por el estudio Delpiazzo, el exministro se negó a declarar porque considera que no es pasible de ser sancionado al haber estado ocupando un cargo político, como es el del ministro.

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Según informó Subrayado y confirmaron a El Observador fuentes de la Cancillería, la resolución supone la retención del 50% del sueldo.

Bustillo sí declaró durante la etapa de investigación administrativa, cuando sostuvo que no correspondía sancionarlo por estar ocupando un cargo de designación política, como es el del ministro.

El excanciller declaró en una entrevista con El País en noviembre de 2025 que había sido entrevistado una vez sola por la instructora de la investigación administrativa y que no sabía cuál era la razón por la cual se le había dispuesto un sumario.

El excanciller se desempeña actualmente como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola mediante un pase en comisión.

La destrucción del documento está siendo investigada por la Fiscalía que estaba a cargo de Alejandro Machado. El año pasado, el magistrado envió un oficio a la Cancillería pidiendo reunir la mayor cantidad de documentación posible para avanzar en la causa.

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