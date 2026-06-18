Caso Marset: Cancillería resolvió retener 50% del sueldo a Francisco Bustillo por negarse a declarar en investigación de sumario

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió retenerle el 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo —embajador de carrera, hoy sin destino y en pase en comisión en el Parlamento— por negarse a declarar , en el marco de un sumario iniciado sobre él por el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset .

La novedad ahora es que Bustillo se negó a declarar en el marco de las indagatorias que se abrieron con el sumario dispuesto tras la investigación administrativa que en octubre de 2025 la Cancillería de Mario Lubetkin decidió iniciar .

Asesorado por el estudio Delpiazzo, el exministro se negó a declarar porque considera que no es pasible de ser sancionado al haber estado ocupando un cargo político , como es el del ministro.

Lacalle Pou destacó el rol de Bustillo, Paganini y Albertoni en aceptación de Uruguay al Tratado Transpacífico

Según informó Subrayado y confirmaron a El Observador fuentes de la Cancillería, la resolución supone la retención del 50% del sueldo.

Bustillo sí declaró durante la etapa de investigación administrativa, cuando sostuvo que no correspondía sancionarlo por estar ocupando un cargo de designación política, como es el del ministro.

El excanciller declaró en una entrevista con El País en noviembre de 2025 que había sido entrevistado una vez sola por la instructora de la investigación administrativa y que no sabía cuál era la razón por la cual se le había dispuesto un sumario.

El excanciller se desempeña actualmente como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola mediante un pase en comisión.

La destrucción del documento está siendo investigada por la Fiscalía que estaba a cargo de Alejandro Machado. El año pasado, el magistrado envió un oficio a la Cancillería pidiendo reunir la mayor cantidad de documentación posible para avanzar en la causa.