Feriado del 19 de junio: cómo funcionará la recolección de residuos y el resto de servicios de la IM

Este viernes 19 de junio , feriado por el natalicio de José Gervasio Artigas , varios servicios de la Intendencia de Montevideo (IM) funcionarán con horarios especiales , mientras que otros permanecerán cerrados .

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Entre los espacios que estarán abiertos se encuentran parques, museos y centros recreativos, aunque con horarios reducidos en algunos casos.

El Jardín Botánico abrirá de 8:00 a 18:00, aunque el museo permanecerá cerrado. El Parque Lecocq recibirá visitantes entre las 9:00 y las 16:30, con entrada paga, mientras que el Parque Villa Dolores funcionará de 9:00 a 18:30.

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También estarán habilitados Punta Espinillo (de 8:00 a 18:00), el Museo de la Movilidad y las Identidades (de 10:00 a 16:00), el Museo Juan Manuel Blanes (de 12:00 a 17:45), el Museo de Historia del Arte (de 12:30 a 17:45) y el Museo Histórico Cabildo de Montevideo (de 11:00 a 16:45).

Por su parte, el Espacio Modelo abrirá en su horario habitual, de 9:00 a 20:45.

Permanecerán cerrados el Museo del Azulejo, el Museo Fernando García, el Museo de la Memoria y el Centro de Exposiciones SUBTE, que se encuentra en tareas de montaje de una nueva exposición.

Servicio para situaciones de violencia de género

La Intendencia informó que el Servicio 365, destinado a brindar primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencia por violencia de género, funcionará con normalidad.

El servicio atiende todos los días del año, incluidos feriados, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en Soriano 1426. También está disponible el WhatsApp 099 019 500 mediante el mensaje "No estás sola".

Licencias de conducir y tránsito

En materia de movilidad, el Servicio de Contralor de Conductores, donde se realizan trámites vinculados a las licencias de conducir, permanecerá cerrado.

En cambio, el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos, ubicado en Pedernal 2219, atenderá al público de 8:15 a 12:00. La Unidad Administración de Transporte permanecerá cerrada.

La IM informó además que no habrá estacionamiento tarifado durante la jornada.

El Centro de Gestión de Movilidad funcionará las 24 horas y habrá guardia de inspectores de tránsito junto con tres grúas operativas.

Los usuarios del transporte público podrán consultar horarios especiales a través del STM seleccionando la opción "Especial 19 de junio".

Qué locales STM estarán abiertos

Los únicos locales STM con atención integral para retiro, denuncia o recarga de tarjetas serán los de los centros comerciales Tres Cruces y Nuevo Centro, que abrirán de 11:00 a 18:00.

También funcionará el local de Ucot de Belloni, entre las 9:00 y las 13:00.

Policlínicas, turismo y Mercado Agrícola

Las policlínicas de la Intendencia y la oficina de atención al público de Necrópolis permanecerán cerradas. Los cementerios, en tanto, funcionarán con normalidad.

La oficina de información turística ubicada en Piedras 257 abrirá de 9:00 a 17:00, mientras que el Mirador Panorámico funcionará de 11:00 a 19:00.

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) mantendrá su horario habitual de 9:00 a 22:00.

Los Centros de Desarrollo Económico Local (Cedeles) y los Centros Públicos de Empleo (Cepes) permanecerán cerrados.

Recolección de residuos y ecocentros

La Intendencia informó que la recolección de residuos se realizará con normalidad durante todo el feriado.

Los ecocentros móviles funcionarán en su horario habitual, mientras que los ecocentros de Buceo y Prado abrirán de 10:00 a 18:00, con horario de fin de semana.

El Centro de Visitantes de los Humedales del Santa Lucía permanecerá cerrado.