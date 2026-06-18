Feriado del 19 de junio en Uruguay: qué se conmemora, cómo se paga y quiénes tienen fin de semana largo

Cada 19 de junio Uruguay conmemora el nacimiento de José Gervasio Artigas , considerado el prócer de la independencia nacional y una de las figuras más importantes de la historia del país.

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La fecha integra el calendario oficial de feriados nacionales y, a diferencia de otros asuetos, debe celebrarse exactamente el día en que cae.

En 2026, el feriado coincide con un viernes, por lo que muchas personas tendrán un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 21 de junio.

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La legislación uruguaya establece que algunos feriados pueden trasladarse para favorecer la actividad económica y el turismo. Sin embargo, existen excepciones.

La Ley Nº 16.805, modificada por la Ley Nº 17.414, determina que determinadas fechas patrias son inamovibles.

Entre ellas se encuentra el Natalicio de Artigas, por lo que el feriado siempre se celebra el 19 de junio, independientemente del día de la semana en que caiga.

Además, se trata de un feriado laborable, lo que significa que la actividad no se detiene obligatoriamente.

¿Cómo se paga?

La situación cambia según el tipo de contratación:

Trabajadores mensuales

Cobran su salario habitual, trabajen o no durante la jornada.

Trabajadores jornaleros

Si la empresa no abre y no trabajan, no cobran ese jornal.

Si trabajan durante el feriado, cobran un jornal simple, sin pago doble ni recargos especiales.

Cómo sigue: los próximos feriados de 2026

Tras el feriado del 19 de junio, el calendario oficial continuará con otras fechas relevantes durante la segunda mitad del año.

Los próximos feriados son:

18 de julio: Jura de la Constitución ( no laborable e inamovible ).

Jura de la Constitución ( ). 25 de agosto: Declaratoria de la Independencia ( no laborable e inamovible ).

Declaratoria de la Independencia ( ). 12 de octubre: Día de la Raza (laborable y trasladable).

Los feriados de julio y agosto tampoco cambiarán de fecha durante 2026, por lo que se celebrarán en los días exactos previstos por la ley.