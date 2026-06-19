VIDEO: 21 detenidos y casi 40 mil cajillas de cigarrillos incautadas tras operación binacional entre Uruguay y Brasil

Una investigación coordinada entre autoridades de Uruguay y Brasil derivó este jueves en una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de cigarrillos.

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La denominada operación Alquitrán culminó con 21 personas detenidas , la realización de 19 allanamientos en Artigas, Salto y Montevideo, y la incautación de 39.734 cajillas de cigarrillos de contrabando entre ambos países.

El operativo fue ejecutado de forma conjunta por la Policía Nacional de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, tras varios meses de investigación sobre una red dedicada al ingreso ilegal y distribución de cigarrillos en territorio uruguayo.

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Según informó la Jefatura de Policía de Artigas , en Uruguay se realizaron 19 allanamientos simultáneos en cumplimiento de órdenes judiciales.

Durante los procedimientos fueron detenidas 21 personas presuntamente vinculadas a la organización investigada.

Además, se incautaron 24.234 cajillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 48 cajas, mercadería que la Dirección Nacional de Aduanas valoró en $ 2.423.400.

Los investigadores también intervinieron dos comercios por presuntas infracciones aduaneras y contrabando de cigarrillos, además de varios vehículos que habrían sido utilizados en las maniobras investigadas.

A su vez, fueron incautados 21 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas y otros elementos considerados relevantes para la causa.

De manera paralela, la Policía Civil brasileña realizó inspecciones en locales vinculados a la organización.

Como resultado de esos procedimientos se incautaron 31 cajas de cigarrillos, equivalentes a 15.500 cajillas, mercadería valuada en aproximadamente 77.500 reales.

Más de 675 cajas ingresadas al país

De acuerdo con el análisis realizado por los investigadores, la organización habría ingresado ilegalmente a Uruguay unas 675 cajas de cigarrillos entre enero de 2025 y mayo de 2026.

La mercadería era posteriormente distribuida en distintos departamentos del país.

La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto a las jefaturas de Policía de Artigas y Salto, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Civil de Brasil.