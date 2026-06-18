Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CINE

Murió Agustina Chiarino, productora uruguaya y figura del cine local, a los 48 años

Chiarino fue productora de películas como Bosco, Tanta Agua, Alelí y Mamá está acá

18 de junio de 2026 16:03 hs
La productora Agustina Chiarino

La productora Agustina Chiarino

La productora de cine uruguaya Agustina Chiarino, una de las figuras claves del cine nacional en las últimas décadas y con trabajo en más de una veintena de películas, murió este jueves a los 48 años.

La noticia fue confirmada por las redes de Cinemateca, que la despidió con un sentido mensaje.

"Cinemateca Uruguaya despide con mucha tristeza a Agustina Chiarino por lo temprano de su partida y con un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo. La inteligencia, convicción y energía que Agustina puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante."

Más noticias

Toy Story 5 es la película más traumática del año... para los padres: la crítica de la BBC

¿Cómo reaccionarías si tu hija decide convertirse en monja de clausura? Los domingos, la joya española que se lo pregunta, llegó al cine

Chiarino fue una de las principales promotoras del audiovisual uruguayo en los últimos años, y actualmente formaba parte de la casa productora Bocacha Films, que lideraba junto a Hernán Olivera. Antes, la productora fue socia de la mítica productora Control Z y de su sucesora, Mutante Cine. Era también fundadora de la Academia de Cine de Uruguay y formaba parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood desde 2024.

Las más leídas

IM instalará iluminación nocturna en siete playas a pedido de edil colorado; biólogo advierte por "contaminación" del ecosistema

Los viajes de Mario Lubetkin: 160 días de misión oficial, US$ 80.000 en viáticos y 48 días en Italia

El Mundial de las OPV: los tres países que le ofrecieron a Uruguay construir las patrullas oceánicas tras el caso Cardama

"Lo acribillaron como a una rata": el dolor del padre del adolescente abatido por la Policía en barrio Borro

Temas

cine Cine uruguayo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos