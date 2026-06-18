Murió Agustina Chiarino, productora uruguaya y figura del cine local, a los 48 años

La productora de cine uruguaya Agustina Chiarino , una de las figuras claves del cine nacional en las últimas décadas y con trabajo en más de una veintena de películas, murió este jueves a los 48 años.

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La noticia fue confirmada por las redes de Cinemateca, que la despidió con un sentido mensaje.

"Cinemateca Uruguaya despide con mucha tristeza a Agustina Chiarino por lo temprano de su partida y con un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo. La inteligencia, convicción y energía que Agustina puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante."

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Chiarino fue una de las principales promotoras del audiovisual uruguayo en los últimos años, y actualmente formaba parte de la casa productora Bocacha Films, que lideraba junto a Hernán Olivera. Antes, la productora fue socia de la mítica productora Control Z y de su sucesora, Mutante Cine. Era también fundadora de la Academia de Cine de Uruguay y formaba parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood desde 2024.

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Entre los títulos en los que Chiarino ejerció como productora se encuentran algunos éxitos del cine uruguayo como Gigante, Bosco, Las Olas, 3, Tanta Agua y Alelí.

Su última película fue Mamá está acá, de Adriana Loeff y Claudia Abend, que todavía está en cines uruguayos.

Según informó El País, el sepelio será este viernes 19 de 12.30 a 13.00 en Martinelli.