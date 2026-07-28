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La demoledora crítica de la traductora de La Odisea a la película de Nolan: "Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética"

La traductora Emily Wilson, citada por Nolan como una influencia para su película, criticó con dureza la adaptación de La Odisea del director británico

28 de julio de 2026 11:59 hs
Odisea Matt Damon

La película de Christopher Nolan La Odisea, estrenada este mes, es un éxito de taquilla, pero la traductora al inglés del poema de Homero, citada por el cineasta como una influencia en su adaptación, ha escrito una crítica demoledora del filme, del que dice que carece de profundidad emocional y ética.

La cinta de Nolan narra el peligroso viaje de Odiseo/Ulises (Matt Damon) de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) espera su retorno mientras descarta a los pretendientes que se han instalado en su palacio.

A pesar de haber sido rodada con cámaras IMAX para ofrecer al espectador una experiencia más nítida y realista, la traductora británico-estadounidense Emily Wilson ha escrito un artículo muy crítico del filme en la publicación London Review of Books, titulado Un hombre sin complicaciones.

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Wilson, licenciada en Estudios Clásicos en la Universidad de Oxford, es profesora en la Universidad de Pensilvania (EEUU.) y, además de La Odisea, ha traducido la Ilíada de Homero.

"La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", escribe Wilson.

Pero la traductora va más allá al considerar que el filme "carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética" y afirma que "su estructura narrativa es artificiosa".

"La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible", añade Wilson.

Pese a todo, Wilson reconoce que la obra del director británico ha despertado un renovado interés por la epopeya griega.

"El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar", señala Wilson, que afirma que el poema atrae al público a las salas de cine y las traducciones se están vendiendo mucho.

Nolan está haciendo "todo lo posible para que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco", dice Wilson. Añade que la película es confusa y sus personajes están poco desarrollados, pero concede que tiene calidad en las grandes explosiones y la aparición de personajes gigantes.

En una reciente entrevista, Nolan dijo que, al abordar La Odisea, se dio cuenta de que la historia más antigua, la base de toda la literatura occidental, "tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera".

"Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo", explicó.

Nolan ha indicado que utilizó el primer verso de la traducción de Wilson como guía para su Odiseo/Ulises.

A pesar de las críticas de la traductora, la prensa británica ha elogiado el filme. El Telegraph lo calificó como "el filme del año" y The Times lo describió como "una obra maestra en todos los sentidos", en tanto que el Standard lo consideró como "una obra colosal".

EFE

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