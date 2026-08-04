Cerró un histórico de Punta Carretas: Montevideo le dice adiós al excine Casablanca

Hace algunos días, el barrio de Punta Carretas amaneció con la noticia de que, en una de sus esquinas más icónicas, 21 de setiembre y Ellauri, un emblema de la cuadra cerró sus puertas de forma definitiva: el excine Casablanca, actualmente denominado Life 21 por la cadena Life Cinemas.

El cine, un complejo de tres salas que actualmente formaba parte de la propuesta de esa cadena, se ubicaba en el lugar del histórico cine Casablanca, que se inauguró en 1947.

Según un comunicado de la empresa que difundió Telemundo este lunes, Life decidió la clausura de su sucursal por problemas edilicios vinculados a humedades, así como por la baja venta de entradas que ese cine arrastra desde la pandemia.

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El cine Casablanca estuvo en actividad desde agosto de 1947 a julio de 1997, y tenía una capacidad de 1.253 butacas. Según la web cinestrenos, que reúne toda la información de las salas del país, en total estrenó 174 películas a lo largo de su historia.

Cerró el complejo de cine Casablanca en 21 de setiembre y Ellauri.



Hace 26 años que funcionaban allí tres microsalas donde hasta 1997 existían un enorme cine que fue demolido.



El público insuficiente en la pospandemia y problemas edilicios del local hicieron que el cine ahora… pic.twitter.com/Ss5yLvxefm — Telemundo (@TelemundoUY) August 4, 2026

El cine se demolió para edificar a fines de los años 90 una torre de apartamentos, y en su planta baja se creó un microcine que, originalmente, fue gestionado por la cadena Movie, hasta que pasó a manos de Life.

El complejo, uno de los pocos de la ciudad que todavía da a la calle y no se encuentra dentro de un shopping, contaba con tres salas de 205, 131 y 100 butacas respectivamente, y en los últimos años fue una de las salas que se sumaba al festival de cine anual de Cinemateca, así como programaba ciclos especiales, como uno destinado al cine de terror el pasado Halloween.

Por el momento se desconoce que utilidad se le dará a los espacios que ocupaba el cine.