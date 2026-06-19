Cambian recorridos de ómnibus en Montevideo desde el lunes: nuevas paradas, mayor frecuencia y mejor conexión

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció cambios en varias líneas de ómnibus locales de la zona de Puntas de Manga y Toledo Chico que comenzarán a regir desde el próximo lunes 22 de junio.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las modificaciones alcanzarán a las líneas L31, L32 y L33 , operadas por UCOT, y tienen como objetivo mejorar la cobertura del transporte público en barrios que actualmente cuentan con poca frecuencia o escasa conectividad.

Entre las principales novedades se encuentra el ingreso por primera vez del transporte colectivo al barrio Régulo , una demanda que, según la comuna, venía siendo planteada desde hace varios años por los vecinos.

Una niña perderá un dedo tras accidente con mesa de hormigón en una escuela de Fray Bentos: el sindicato defendió a la directora

Un ómnibus y un camión cruzaron el cantero de Avenida Italia tras caída de un árbol y el video se viralizó en redes

Además, los cambios buscan fortalecer la conexión con el liceo Espigas , un centro educativo ubicado sobre avenida de las Instrucciones que recibe cada vez más estudiantes provenientes de los barrios Régulo, Cirilo y de la zona de la terminal de Instrucciones y Belloni.

Un barrio que tenía la parada más cercana a dos kilómetros

La Intendencia explicó que uno de los principales problemas detectados en la zona era la falta de acceso al transporte en barrio Régulo.

Hasta ahora, la parada más cercana se encontraba a unos dos kilómetros de distancia, lo que dificultaba los traslados diarios de los vecinos.

Con la nueva configuración, la línea L33 ingresará por primera vez al barrio y se crearán nuevas paradas que serán señalizadas por la comuna.

Además, los nuevos recorridos incorporarán calles que hasta ahora no contaban con servicio de transporte público, como Mío Mío, Corindón y Camino La Calera.

Qué cambia en las líneas L31, L32 y L33

La línea L33, tal como funciona actualmente, dejará de existir y parte de su recorrido será absorbido por la línea L31.

La nueva L31 ampliará su cobertura para ingresar al barrio Cirilo en ambos sentidos, mientras que la L32 mantendrá su función de conexión entre la terminal de Instrucciones y Belloni y la terminal de Manga, aunque dejará de ingresar al barrio Transatlántico.

Por su parte, la nueva L33 contará con dos variantes que se alternarán según los horarios de entrada y salida de los centros educativos de la zona.

Uno de los recorridos conectará la terminal de Instrucciones y Belloni con el barrio El Jardín y, durante los horarios de funcionamiento del liceo Espigas, ingresará por Camino La Calera y barrio Régulo para facilitar el traslado de estudiantes.

Cuándo entran en vigencia los cambios

Los nuevos recorridos comenzarán a funcionar desde las primeras salidas del lunes 22 de junio.

Según informó la Intendencia, las dos variantes de la línea L33 operarán de forma intercalada para atender la demanda generada por la actividad educativa y mejorar la cobertura en los distintos barrios de la zona.

La frecuencia estimada de la línea será de aproximadamente 60 minutos entre cada pasada.