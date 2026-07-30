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Video: ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy y se necesitó maquinaria pesada para retirarlo

Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó dejarlo nuevamente en la calle sin generar daños

30 de julio de 2026 9:15 hs
Ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy

Ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy

Foto: captura de pantalla de INF Central (Chuy)

Un ómnibus quedó colgando en una zanja en las inmediaciones de la parada 18 de Barra del Chuy (Rocha) y se necesitó un despliegue especial con maquinaria pesada para retirar al vehículo.

Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó devolverlo a la calle sin generar daños tanto en el vehículo como en el terreno.

El hecho fue registrado en primera instancia por el medio local INF Central, que a su vez recomendó circular con precaución por la zona. La información se viralizó por redes sociales y llamó la atención tanto de locales como de personas ajenas a la localidad.

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Asimismo, afirmaron que los equipos de seguridad y las autoridades competentes se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del hecho.

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