Video: ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy y se necesitó maquinaria pesada para retirarlo

Un ómnibus quedó colgando en una zanja en las inmediaciones de la parada 18 de Barra del Chuy (Rocha) y se necesitó un despliegue especial con maquinaria pesada para retirar al vehículo.
Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó devolverlo a la calle sin generar daños tanto en el vehículo como en el terreno.
El hecho fue registrado en primera instancia por el medio local INF Central, que a su vez recomendó circular con precaución por la zona. La información se viralizó por redes sociales y llamó la atención tanto de locales como de personas ajenas a la localidad.
El martes, pero en la localidad de 18 de Mayo (Canelones), una mujer murió cuando intentó cruzar la vía del tren. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguró que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso".
Asimismo, afirmaron que los equipos de seguridad y las autoridades competentes se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del hecho.