Video: ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy y se necesitó maquinaria pesada para retirarlo

Ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy

Un ómnibus quedó colgando en una zanja en las inmediaciones de la parada 18 de Barra del Chuy (Rocha) y se necesitó un despliegue especial con maquinaria pesada para retirar al vehículo.

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Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó devolverlo a la calle sin generar daños tanto en el vehículo como en el terreno.

El hecho fue registrado en primera instancia por el medio local INF Central, que a su vez recomendó circular con precaución por la zona. La información se viralizó por redes sociales y llamó la atención tanto de locales como de personas ajenas a la localidad.

El martes, pero en la localidad de 18 de Mayo (Canelones), una mujer murió cuando intentó cruzar la vía del tren. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguró que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso".