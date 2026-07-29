Foo Fighters tocará en Uruguay: la fecha que se maneja para su show y la pista de la productora que confirmó la noticia

La banda estadounidense Foo Fighters se presentará por primera vez en Uruguay .

La noticia fue confirmada por las productoras AM y Gaucho en sus cuenta de Instagram, aunque se hizo de forma "velada": con la canción Everlong de fondo y un mensaje escueto con el símbolo del grupo.

"La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita" , fue el único mensaje de la productora, que no dio más detalles más que habrá más información el próximo 6 de agosto.

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Según pudo saber El Observador, el show estaría previsto para la segunda mitad de febrero de 2027.

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Por el momento la banda liderada por Dave Grohl tampoco ha promocionado una pata latinoamericana para su gira actual, Take Cover Tour.

La banda se formó en Seattle en 1994 como un proyecto personal de Grohl para canalizar el duelo tras el suicidio de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, banda a la que perteneció.

Con los años, el grupo definió el sonido del rock alternativo y el post-grunge de finales de los noventa y los dos mil, fusionando guitarras potentes con melodías pop coreables.

Himnos masivos como Everlong, Learn to Fly y The Pretender los catapultaron a llenar estadios en todo el mundo y a ganar quince premios Grammy, lo que las convirtió en una de las bandas americanas más estables y respetadas, estatus coronado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La historia de la banda cambió drásticamente en marzo de 2022 con la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins durante una gira en Colombia. Tras un periodo de luto, el grupo volvió con el disco But Here We Are, sumando más adelante a Ilan Rubin como su baterista oficial.