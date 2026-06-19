¿Por qué el metro de Nueva York se vistió hoy con la bandera de Uruguay?

Los pasajeros del metro de Nueva York se encontrarán desde este viernes con uno de los trenes de la red de transporte decorado íntegramente con la bandera de Uruguay .

La iniciativa forma parte de una campaña lanzada por las autoridades neoyorquinas para celebrar el Mundial de 2026 y rendir homenaje a las 48 selecciones participantes del torneo.

La acción fue impulsada por el Comité Organizador del Mundial 2026 en Nueva York-Nueva Jersey , en conjunto con la Alcaldía de la ciudad y la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) . El objetivo es transformar el sistema de movilidad en una "celebración móvil" del fútbol y de las comunidades de inmigrantes que viven en la Gran Manzana .

La bandera uruguaya fue incorporada al diseño de uno de los trenes de la línea E del metro , que también luce los colores de Colombia, Egipto, Argelia, Nueva Zelanda, Turquía, Irak, Curazao, Costa de Marfil y República Checa . Cada formación está decorada con los pabellones nacionales y la antorcha de la Estatua de la Libertad , un símbolo de bienvenida a los millones de visitantes que se esperan durante la Copa del Mundo .

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La iniciativa busca reflejar el carácter multicultural de Nueva York, una de las ciudades más diversas del planeta y hogar de miles de uruguayos. Según las autoridades locales, ver las banderas de los países participantes en el transporte público es una manera de reconocer el aporte de las distintas comunidades que forman parte de la identidad del distrito.

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Nueva York y Nueva Jersey son una de las principales sedes del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El área metropolitana albergará ocho partidos del certamen, incluida la final, que se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Como parte de los preparativos, las autoridades desplegaron también una serie de acciones para crear un ambiente mundialista en la ciudad antes del inicio del torneo. La decoración de los trenes es una de las iniciativas más llamativas y se irá ampliando progresivamente hasta representar a las 48 selecciones clasificadas.

"Cuando un tren decorado con los colores de Senegal llega a Harlem, o un vagón del metro que luce la bandera de Marruecos recorre Astoria, se cuenta una historia sobre quiénes somos como neoyorquinos", destacó el alcalde Zohran Mamdani.

En la misma línea, agregó: "Esta ciudad fue construida por personas de todos los rincones del mundo y, durante las próximas semanas, todos los rincones del mundo vienen a nosotros. Súbanse al tren para vivir la experiencia de la ciudad más hermosa del mundo durante el 'juego bonito'".

La lista completa de las líneas participantes: