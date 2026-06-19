El ex Nacional que dan como nuevo jugador de Boca Juniors: Leandro Lozano; mirá la cifra que se maneja por su transferencia

El lateral uruguayo Leandro Lozano , ex Nacional y ex Boston River, está muy cerca de cerrar su fichaje con Boca Juniors , club al que llegaría desde Argentinos Juniors y luego de que el xeneize anunciara a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador.

La negociación por el lateral derecho de 27 años está muy avanzada y podría oficializarse en las próximas horas.

La cifra que se maneja por el pase de “Charlie” Lozano es de US$ 3.5 millones , que Boca pagaría a Argentinos, con un contrato de tres años y medios.

El lateral de 27 años hizo inferiores en Nacional y fue capitán y campeón de la Copa Libertadores sub 20 de 2018.

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Luego, quedó libre en los tricolores y pasó a Boston River, donde debutó en Primera y comenzó a destacarse, lo que llevó a que los albos lo ficharan en 2022, año en el que regresó y fue campeón uruguayo.

En 2025 pasó a Argentinos Juniors, en su primera transferencia internacional, donde se ha destacado y consolidado en esa liga, lo que llamó la atención de Boca Juniors.

Rodolfo Arruabarrena fue presentado en Boca Juniors

El argentino Rodolfo Arruabarrena asumirá la dirección técnica de Boca Juniors, confirmó el jueves el gigante de Buenos Aires, todavía dolido por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El exdefensor de 50 años, con pasado como futbolista en el Xeneize y en el español Villarreal, en el que actuó siete temporadas, regresa a la entidad azul y oro para iniciar un segundo ciclo como DT.

"Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027", informó la institución en un comunicado, confirmando un fichaje que se daba por hecho hace días.

El Vasco, como se le conoce, que dirigió a Nacional en 2013, ya se había sentado en el banquillo boquense hace más de una década, entre setiembre de 2014 y marzo de 2016.

Rodolfo Arruabarrena

En 2015 ganó un campeonato de primera división y la Copa Argentina, pero su mandato se interrumpió por un mal arranque de resultados en la temporada siguiente.

Aquella primera etapa es recordada por los dos títulos obtenidos, pero también por las eliminaciones sufridas frente a River Plate, gran rival de Boca, en la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 y en octavos de la Libertadores 2015.

En este último torneo, en el juego de vuelta de octavos, el DT tuvo que lidiar con la escandalosa agresión de hinchas del Xeneize a jugadores del Millonario con gas pimienta en La Bombonera.

En aquel ciclo, Arruabarrena dirigió a Boca en 75 encuentros, con un balance de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, para un desempeño del 68,4%.

"Competitivo"

Considerado un histórico del club, Arruabarrena fue compañero del exmediocampista Juan Román Riquelme, actual presidente del club, en una época brillante del coloso argentino.

Rodolfo Arruabarrena

Al exzaguero se le recuerda por haber anotado algunos goles decisivos en la conquista de la Copa Libertadores 2000 bajo la dirección del "Virrey" Carlos Bianchi.

Ahora regresa al equipo de sus amores luego de varios años de dirigir en Emiratos Árabes Unidos –incluida la selección-, Catar, Arabia Saudita y Egipto.

En su llegada al aeropuerto de Ezeiza la semana pasada, Arruabarrena dijo a la prensa local que en esta segunda etapa espera "poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado".

"Estoy contento, muy ilusionado, pero es inapropiado hablar porque todavía no he firmado", planteó entonces el Vasco, aunque anticipó que quiere "armar un equipo competitivo, que pueda demostrar y estar identificado con el hincha de Boca".

Rodolfo Arruabarrena se despidió en el Parque Central

En esta nueva etapa, Arruabarrena sucederá a Claudio Úbeda, al que no se le renovó el contrato luego de la traumática eliminación en la fase de grupos de la Libertadores, el gran objetivo del año del Xeneize.

El Vasco tendrá entonces como misión, en el segundo semestre, tras el final del Mundial 2026, la Copa Sudamericana, el torneo Clausura local y la Copa Argentina.

El flamante entrenador asumirá el mando de un equipo que no ha conquistado títulos en los últimos tres años, durante la gestión de Riquelme como presidente.

Afrontará su primer examen el 23 y 30 de julio, cuando Boca se enfrente con el chileno O'Higgins por los playoffs hacia octavos de la Sudamericana.

Con base en AFP