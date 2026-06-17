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Edinson Cavani rescindió contrato con Boca Juniors y a los 39 años su futuro en el fútbol es una incógnita

La llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca Juniors determinó el fin del ciclo de Edinson Cavani quien rescindió su contrato con los xeneizes

17 de junio de 2026 20:14 hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani

El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors se terminó este miércoles, luego de que el club acordara la rescisión de contrato con el futbolista.

El futuro de Cavani en el club quedó pendiendo de un hilo por varios factores:

1- En todo 2026 apenas llegó a jugar dos partidos.

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3- Se fue el entrenador Claudio Úbeda

4- Llegó en su lugar Rodolfo Arrubarrena quien no lo iba a tener en cuenta.

Cavani, de 39 años, tenía contrato hasta el 31 de diciembre y acordó terminar su vínculo con los presididos por Juan Román Riquelme.

Ahora se espera que el jugador defina su futuro.

Tiempo atrás, había declarado su deseo de terminar su carrera en Boca Juniors.

Pero ahora, con esta rescisión, queda abierta la puerta para que pueda decidir jugando.

Cavani llegó a Boca en 2024, jugó 81 partidos y anotó 28 goles. No ganó títulos.

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