Edinson Cavani rescindió contrato con Boca Juniors y a los 39 años su futuro en el fútbol es una incógnita

El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors se terminó este miércoles, luego de que el club acordara la rescisión de contrato con el futbolista.

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El futuro de Cavani en el club quedó pendiendo de un hilo por varios factores:

1- En todo 2026 apenas llegó a jugar dos partidos.

2- Se realizó una intervención en la espalda para corregir una lesión lumbar y necesita de tiempo para ponerse a punto física y futbolísticamente.

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3- Se fue el entrenador Claudio Úbeda

4- Llegó en su lugar Rodolfo Arrubarrena quien no lo iba a tener en cuenta.

Cavani, de 39 años, tenía contrato hasta el 31 de diciembre y acordó terminar su vínculo con los presididos por Juan Román Riquelme.

Ahora se espera que el jugador defina su futuro.

Tiempo atrás, había declarado su deseo de terminar su carrera en Boca Juniors.

Pero ahora, con esta rescisión, queda abierta la puerta para que pueda decidir jugando.

Cavani llegó a Boca en 2024, jugó 81 partidos y anotó 28 goles. No ganó títulos.