"Lo acribillaron como a una rata": el dolor del padre del adolescente abatido por la Policía en barrio Borro

El padre del adolescente de 16 años que fue abatido por la Policía este jueves en el barrio Borro criticó el procedimiento policial en su casa y denunció que los oficiales "acribillaron" a su hijo como a una "rata" .

"Vinieron de mañana acá y lo hicieron levantar a mi hijo. Salió por el fondo y lo acribillaron como a una rata, lo mataron como a un perro ", lamentó el hombre en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Entraron de pesados los policías, se asustó, corrió y lo matan en mi casa" , agregó el padre entre lamento y sostuvo que al menor lo mataron "mal".

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Consultado por el arma que fue encontrada en la casa, respondió: "La pistola sería de él; en este barrio hay que andar calzado porque están de vivos" .

Tras esto, se refirió al episodio en sí. "Sentí los tiros, cinco tiros más o menos, y siento el grito de él. Y me dice (un policía) que era un compañero que estaba herido. Cuando miro por la ventana, veo que cargan a mi hijo a la camioneta como una rata", dijo.

En nuevas declaraciones a la prensa, el hombre reconoció que su hijo tenía algunos "problemas y lo querían matar".

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, el hecho ocurrió en medio de un procedimiento que fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), bajo la dirección de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno.

Las autoridades realizaban varios allanamientos en la zona en el marco de una investigación sobre el registro de varios episodios de disparos de arma de fuego ocurridos en el barrio.

Los allanamientos fueron ejecutados durante la mañana en las inmediaciones de las calles Doctor Horacio García Lagos y Doctor José Martirene.

De acuerdo con la versión oficial, al ingresar a una de las viviendas los efectivos se encontraron con un hombre que portaba una pistola y que, según las actuaciones preliminares, la esgrimió en dirección a los policías.

Ante esa situación, un efectivo disparó con su arma de reglamento. El adolescente de 16 años resultó herido y fue trasladado de inmediato por policías a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Tras el procedimiento, la Policía incautó el arma que llevaba el fallecido, una pistola Glock 19 con la numeración limada y modificada, equipada además con un cargador extendido. En la misma vivienda fueron halladas otras dos armas de fuego.