Mundial 2026 | Hakimi rompe el silencio tras la decisión de la Justicia francesa y en la previa del choque con Escocia

El futbolista marroquí Achraf Hakimi rompió el silencio este viernes después de que la Justicia francesa confirmara que será juzgado por una acusación de violación presentada en 2023. El defensor del París Saint-Germain y capitán de la Selección de Marruecos aseguró que espera el proceso judicial para poder defender públicamente su versión de los hechos.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelación de Versalles , que rechazó el recurso presentado por el jugador para evitar ir a juicio. La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer de 24 años, quien sostiene que fue agredida sexualmente en la residencia del futbolista, en las afueras de la capital gala. Hakimi negó las acusaciones desde el inicio de la investigación y afirma que el encuentro fue consentido.

Tras conocer la resolución judicial, Hakimi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales. "Tengo la sensación de ser un blanco fácil", escribió el futbolista marroquí , que se encuentra concentrado con su selección en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México .

El lateral de 27 años también señaló que el caso afectó profundamente su vida personal y la de su entorno. "Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad", sumó.

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Achraf Hakimi, jugador del PSG y capitán de Marruecos, será juzgado en Francia por una presunta violación

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

En el mismo mensaje, el jugador lamentó haber permanecido en silencio durante los últimos años y haber depositado su confianza en el proceso judicial. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a afrontar el juicio para dar su versión de los hechos.

"Por fin podré hablar", insistió Hakimi, quien remarcó que espera el juicio con "tranquilidad" y con la convicción de que podrá defender su inocencia ante la Justicia.

La defensa del futbolista sostiene que existen inconsistencias en la denuncia y remarca que el hecho de que el caso llegue a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Por su parte, la representación legal de la demandante recibió con satisfacción la decisión del tribunal y considera que la próxima instancia permitirá esclarecer lo ocurrido.

EFE

Por el momento, no se fijó una fecha para el inicio del juicio, que se desarrollará en Francia y podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión en caso de que Hakimi sea declarado culpable.

El revés se conoció mientras el defensor del PSG se prepara para disputar hoy un nuevo compromiso con Marruecos ante Escocia por el Grupo C.