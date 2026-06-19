¿Cómo está Lionel Messi tras los reportes sobre la salud de su padre Jorge Messi? Mirá las fotos del entrenamiento de Argentina de este jueves

Lionel Messi se entrenó la tarde del jueves junto a sus compañeros de la selección de Argentina en Kansas City, unas horas después de que se dieran a conocer los problemas de salud que afronta su padre.

Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado luego de que circularan rumores en Argentina sobre un grave deterioro de la salud de Jorge Messi, de 68 años.

En el texto, la familia confirmó que el padre del astro argentino "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo atención médica pero con una evolución favorable.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece.

Estado de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi: la familia publicó un comunicado oficial

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Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre Foto: AFP

Messi entrenó de forma normal

En medio de este contexto de preocupación, Messi fue parte del entrenamiento de la Albiceleste que arrancó a las 18:00 locales en instalaciones del Sporting Kansas City, equipo de la MLS.

La Pulga saltó al césped con un grupo de compañeros y charlando con su inseparable amigo Rodrigo De Paul frente a alrededor de un centenar de periodistas, una cantidad que prácticamente doblaba la de los entrenamientos anteriores.

El capitán albiceleste, que cumplirá 39 años la próxima semana, se mostró con el mismo buen ánimo que durante toda la concentración en Kansas City.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre Foto: AFP

El crack argentino bromeó y sonrió en varias ocasiones durante el primer cuarto de hora de ejercicios, tras el cual se cerró el acceso a la prensa sin que hubieran declaraciones, como es habitual.

El regreso de Nicolás Tagliafico fue la gran novedad de estos trabajos de preparación del segundo partido de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, el lunes ante Austria en Arlington, vecino a Dallas (Texas).

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre Foto: AFP

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon, recuperado de una sobrecarga de gemelo, fue baja en el triunfo 3-0 en el debut ante Argelia y no había entrenado hasta ahora al mismo ritmo de sus compañeros.

"Unos días difíciles"

La atención sobre la situación de Jorge Messi comenzó luego de que el capitán argentino quebrara en llanto tras marcar el primero gol de su histórico triplete ante Argelia, su primero en una Copa del Mundo.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre Foto: AFP

Tras el partido, en el que alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo (16 tantos), Messi explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos "difíciles" en los últimos días, sin dar más detalles.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", dijo Messi en la zona mixta.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora con el Inter Miami.