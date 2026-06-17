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A más de 109 km/h: las increíbles métricas que la pelota inteligente del Mundial 2026 registró en el primer gol de Lionel Messi para Argentina ante Argelia; mirá los videos

El astro rosarino tuvo una noche soñada y el balón Trionda revela los secretos de sus tantos

17 de junio de 2026 19:07 hs
Lionel Messi de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026&nbsp;

Lionel Messi de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 

FOTO: AFP

El estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó una exhibición imborrable de Lionel Messi, quien firmó un triplete histórico en la victoria por 3-0 frente a Argelia. Sin embargo, más allá de la fascinación visual que generó su actuación, esta vez la ciencia y la tecnología aplicada al fútbol se encargaron de aportar certezas matemáticas sobre la vigencia del astro rosarino, revelando registros inéditos de sus disparos al arco.

Los datos se obtuvieron a través de "Trionda", la pelota oficial diseñada por Adidas para esta cita mundialista.

Dicho balón cuenta en su interior con la tecnología "Connected Ball", un sistema de sensores de alta precisión capaz de capturar en tiempo real variables como la velocidad, la distancia del remate y la rotación del esférico sobre su propio eje.

Los datos que reveló la tecnología del primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026

La métrica más impactante se registró a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi rompió el 0 con un remate de media distancia que llegó a vencerle las manos al arquero Luca Zidane.

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El chip inteligente confirmó que el balón fue impactado desde una distancia exacta de 21 metros y que alcanzó una velocidad máxima de 109,4 km/h, con un efecto de curvatura de 0,8 metros y una sorprendente rotación de 16,8 vueltas por segundo. Un auténtico misil que abrió el camino del triunfo.

Aquí se puede ver el primer gol de Lionel Messi ante Argelia:

El dispositivo también desmenuzó las otras dos conquistas del capitán de la selección argentina. Su segundo gol, nacido de un rebote corto apenas a 8,7 metros de la línea de meta, registró una velocidad de 71,2 km/h.

Aquí está el segundo de Messi:

Para culminar una noche perfecta, el disparo de su tercer tanto -ejecutado desde la medialuna del área a una distancia de 17,5 metros- viajó a 106,9 km/h y giró a 6,6 revoluciones por segundo.

Este fue el 3-0 de Messi:

Gracias a la precisión de esta tecnología, el mundo del deporte no solo celebra que el rosarino alcanzó la línea del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de los Mundiales con 16 gritos, sino que ahora posee las pruebas científicas que demuestran que, a las puertas de cumplir 39 años, la potencia de su zurda sigue intacta.

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