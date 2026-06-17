A más de 109 km/h: las increíbles métricas que la pelota inteligente del Mundial 2026 registró en el primer gol de Lionel Messi para Argentina ante Argelia; mirá los videos

El estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó una exhibición imborrable de Lionel Messi, quien firmó un triplete histórico en la victoria por 3-0 frente a Argelia. Sin embargo, más allá de la fascinación visual que generó su actuación, esta vez la ciencia y la tecnología aplicada al fútbol se encargaron de aportar certezas matemáticas sobre la vigencia del astro rosarino, revelando registros inéditos de sus disparos al arco.

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Los datos se obtuvieron a través de "Trionda", la pelota oficial diseñada por Adidas para esta cita mundialista.

Dicho balón cuenta en su interior con la tecnología "Connected Ball", un sistema de sensores de alta precisión capaz de capturar en tiempo real variables como la velocidad, la distancia del remate y la rotación del esférico sobre su propio eje.

La métrica más impactante se registró a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi rompió el 0 con un remate de media distancia que llegó a vencerle las manos al arquero Luca Zidane.

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El chip inteligente confirmó que el balón fue impactado desde una distancia exacta de 21 metros y que alcanzó una velocidad máxima de 109,4 km/h, con un efecto de curvatura de 0,8 metros y una sorprendente rotación de 16,8 vueltas por segundo. Un auténtico misil que abrió el camino del triunfo.

Aquí se puede ver el primer gol de Lionel Messi ante Argelia:

¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El dispositivo también desmenuzó las otras dos conquistas del capitán de la selección argentina. Su segundo gol, nacido de un rebote corto apenas a 8,7 metros de la línea de meta, registró una velocidad de 71,2 km/h.

Aquí está el segundo de Messi:

¡SIEMPRE EL 1O!



Lionel Messi puso el 2-0 de Argentina contra Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/LZVAHme11U — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Para culminar una noche perfecta, el disparo de su tercer tanto -ejecutado desde la medialuna del área a una distancia de 17,5 metros- viajó a 106,9 km/h y giró a 6,6 revoluciones por segundo.

Este fue el 3-0 de Messi:

¡HAT-TRICK Y MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Gracias a la precisión de esta tecnología, el mundo del deporte no solo celebra que el rosarino alcanzó la línea del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de los Mundiales con 16 gritos, sino que ahora posee las pruebas científicas que demuestran que, a las puertas de cumplir 39 años, la potencia de su zurda sigue intacta.