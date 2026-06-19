Lamine Yamal ya piensa en Uruguay: el plan de España para que su joya juegue ante Arabia Saudita y para que "esté mejor" ante la celeste en la tercera fecha

Ya recuperado de la lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril y reaparecido el pasado lunes ante Cabo Verde en la primera jornada del Mundial 2026 , la titularidad de Lamine Yamal este domingo contra Arabia Saudita aún es una incógnita, con la certeza de que está para jugar con “rendimiento óptimo” en torno a una hora-

“Lamine Yamal está ya, no para 90 minutos, pero está para jugar. Depende de los ritmos del partido y los tiempos del partido. Él está para jugar, no 90 minutos, pero puede jugar 55, 56, 50, 60… Su rendimiento óptimo puede estar en torno a una hora más o menos, que pueden ser 50 minutos o 63”, reveló Luis de la Fuente, su seleccionador, en el ‘Partidazo’ de ‘Cope’, a tres días todavía del encuentro de la segunda jornada frente al equipo saudí, también con un punto.

Eso no quiere decir, en cualquier caso, que vaya a ser titular. Es una proyección máxima de tiempo, no un mínimo, dentro de la vuelta a la competición que sigue en la selección española, sin riesgos y con el plan medido. El lunes disputó los 20 minutos finales contra Cabo Verde. No competía desde el 22 de abril. Contra Arabia Saudita jugará más.

Su presencia en el once inicial o no, según el propio seleccionador, depende de la idea sobre la que diseñe el encuentro el cuerpo técnico.

El futbolista Lamine Yamal es uno de los pocos referentes de éxito que tienen muchos jóvenes marroquíes en España.

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“Habrá que valorarlo (si es titular o no), efectivamente, pero lo valoraremos desde el plano más de análisis. Los partidos seguramente se solucionan en los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos ganas pocos partidos normalmente. Los ganas en los segundos 45 minutos”, advirtió en la misma entrevista.

Ya piensa en Uruguay

“Lo valoraremos si nos interesa meter un poco más de marcha al principio o aprovechar la fatiga de los rivales y aprovechar esos minutos finales de Lamine, que es determinante, exactamente igual que Nico Williams (que también llegó a la concentración dentro de la recuperación de una lesión muscular sufrida el 11 de mayo y que entró en el minuto 87 para enfrentarse a Cabo Verde). Valoraremos un poco cómo es el partido, cómo está establecido y ahí tomaremos la decisión”, abundó Luis de la Fuente.

“Creo que para el domingo van a estar aportando más minutos y van a ser muy importantes”, habló antes en general el entrenador sobre ambos extremos.

Y miró más allá: "Y para el tercer partido de Uruguay van a estar mejor. Nuestra mentalidad está en el día 19 (la fecha de la final), no sé hasta dónde llegaremos, y después de ese partido de Uruguay llegan otros partidos muy importantes que también tienen que estar estos jugadores y van a estar todavía mejor. Está todo dentro de lo previsto, en el plan establecido”, añadió en la 'Cope'.

Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España. Getty Images

Lamine Yamal se lesionó el pasado 22 de abril, en el lanzamiento de un penalti frente al Celta en el Camp Nou, en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El extremo, figura del Barcelona y de España, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. No volvió a jugar en el resto del curso con el club azulgrana, un total de cinco encuentros.

Incorporado el pasado 30 de mayo, junto al resto de sus compañeros, a la concentración que la selección española inició primero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para el Mundial 2026, tampoco participó en ninguno de los dos amistosos previstos de preparación por el equipo. Ni contra Irak (1-1), el 4 de junio, ni contra Perú, con victoria por 1-3 el pasado 9 de junio.

Su reincorporación total al trabajo con el grupo fue el pasado 11 de junio en Chattanooga, en el campo base del conjunto español en Estados Unidos, a dos horas y media en coche de Atlanta, donde será el duelo del próximo domingo y donde España ya disputó su primer encuentro frente a Cabo Verde.

Fue entonces el momento de la reaparición de Lamine Yamal, un jugador vital para la selección española, con 26 partidos, 6 goles, 18 victorias, 7 empates, una sola derrota… Y con la Eurocopa ya en su currículum a sus 18 años. Y como estrella.

Dentro del 0-0 contra Cabo Verde, el extremo entró en acción en el minuto 71 en lugar de Pablo Páez, ‘Gavi’. Sus primeros minutos en un Mundial. Un impulso para su equipo, sin el éxito del gol ni del triunfo. Propuso dos remates, contactó 35 veces con el balón, cuatro de ellas en el área, e intentó cinco regates, de los que se fue en dos de su rival. Este domingo irá a más contra Arabia Saudí. España necesita su desborde.

EFE