El pasillo a Lamine Yamal y Nico Williams tras volver a los entrenamientos de España; el capitán Rodri se escapó

La Selección Española respira aliviada. Lamine Yamal y Nico Williams, dos de sus figuras más prometedoras, ya entrenan con el resto del grupo, disipando las dudas sobre su disponibilidad par el Mundial 2026. Este avance es crucial a pocos días del primer partido de La Roja contra Cabo Verde el próximo 15 de junio, y varios dias antes del partido ante Uruguay, el viernes 26.

El retorno de ambos extremos al césped junto a sus compañeros fue recibido con entusiasmo. De hecho, protagonizaron el tradicional "pasillo", una señal de bienvenida -y pequeños golpes- para los jugadores que regresan tras un periodo de inactividad.

El pasillo, que fue captado por los medios, tuvo un momento divertido cuando el capitán Rodri se escapó, al punto que el arquero Unai Simón lo quiso ir a buscar. Consultado sobre por qué lo querían incluir en el pasillo de los jugadores lesionados, el jugador de Manchester City dijo: "Me querían meter porque les organicé una comida, el otro día no les gustó y les dije 'pues organizarla tú' y me querían meter por eso y dije, no, no, n".

Embed - Las COLLEJAS a LAMINE YAMAL y NICO WILLIAMS en el entrenamiento de ESPAÑA en Chattanooga

Lamine Yamal se recuperaba de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida el 22 de abril, mientras que Nico Williams padecía molestias en la musculatura isquiosural. Ambos no participaron en el último amistoso contra Perú el 9 de junio, permaneciendo en Chattanooga para intensificar sus procesos de rehabilitación.

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El seleccionador Luis de la Fuente había mantenido la cautela, indicando que solo alinearía a los futbolistas que ofrecieran "garantías absolutas" desde el punto de vista físico. Tras la sesión del jueves, las sensaciones son positivas, situando a ambos jugadores en la recta final de su puesta a punto.

Impacto en el Esquema Táctico

La plena recuperación de Yamal y Williams es una excelente noticia para el esquema ofensivo de España. Son considerados piezas clave por su desequilibrio y velocidad. Su presencia es fundamental para abrir espacios y generar oportunidades, vital para el sistema de juego propuesto por De la Fuente.

Mientras tanto, Víctor Muñoz, otro de los extremos convocados, llevó a cabo este viernes su primer entrenamiento con el grupo en la concentración de la selección española para el Mundial y dio un paso más en la recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 19 de mayo.

Luis de la Fuente contó por primera vez con los 26 futbolistas que forman la convocatoria de España para el Mundial.

El debut de España en el Mundial 2026 será en Atlanta contra Cabo Verde, un partido que se jugará en el Atlanta Stadium, el cual cuenta con techo retráctil y aire acondicionado, ofreciendo condiciones climáticas más favorables para los jugadores.