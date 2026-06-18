Quién es Silvia Nadal, la sheriff uruguaya que emocionó al Mundial cantando "Cielo de un solo color" y se volvió viral

Silvia Nadal estaba trabajando. Vestía el uniforme de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade , tenía la mirada puesta en la tribuna y cumplía con la tarea que le habían asignado para el partido entre Uruguay y Arabia Saudita . Sin embargo, durante unos segundos dejó aflorar una emoción que llevaba décadas guardada.

Cuando por los parlantes del estadio comenzó a sonar "Cielo de un solo color" , el clásico de No Te Va Gustar convertido en himno futbolero de los uruguayos, Silvia no pudo evitar cantarlo. Alguien la grabó, el video llegó a la FIFA y horas después estaba recorriendo el mundo.

La imagen de la sheriff uruguaya cantando emocionada mientras trabajaba en el debut celeste en el Mundial se volvió viral y transformó a una funcionaria anónima en uno de los rostros más comentados entre los hinchas uruguayos.

Silvia Nadal nació en Treinta y Tres , aunque su familia se mudó a Montevideo cuando tenía apenas seis meses. Vivió en barrios como Pocitos y Cordón, estudió enfermería y años más tarde emigró a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

El arte de cuidar el último recuerdo: la historia de una tanatoesteticista uruguaya que trabaja "con el amor que queda"

La emoción de la policía uruguaya que lleva 28 años en Miami y que cantó en el partido ante Arabia en Miami, cuya historia fue destacada por la FIFA; mirá el video

Hace 28 años que reside en Miami, donde trabajó en distintos empleos hasta cumplir uno de sus grandes objetivos personales: ingresar a la Policía y convertirse en sheriff.

Actualmente se desempeña como auxiliar de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y ya había participado en operativos de seguridad durante eventos deportivos internacionales, entre ellos la Copa América disputada en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando supo que la selección uruguaya disputaría dos partidos de la fase de grupos en Miami, hizo una solicitud especial: quería trabajar en esos encuentros.

Lo consiguió. El lunes 15 de junio le asignaron tareas de custodia en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita y su función era cuidar a parte de las familias de los futbolistas que se encontraban en una de las tribunas cercanas al campo de juego.

Ya estaba emocionada por el simple hecho de formar parte de un partido mundialista con Uruguay como protagonista.

Pero entonces sonó su canción favorita. “La cantó todo el estadio”, recordó este jueves durante una entrevista en Arriba Gente, de Canal 10.

El video que recorrió el mundo

Mientras interpretaba la canción, alguien se fijó en ella: la persona que la grabó trabajaba para la FIFA.

Posteriormente hubo una consulta formal para saber si las imágenes podían difundirse en redes sociales y, tras la autorización de la Oficina del Sheriff, el video fue publicado por la FIFA, y la repercusión fue inmediata.

“Tuvo más de 9 millones de vistas”, contó Silvia al consignado medio, todavía sorprendida por el alcance que tuvo la publicación.

Según relató, desde entonces su teléfono no ha dejado de sonar. "Tengo el celular lleno de mensajes", dijo, al tiempo que contó que recibió cientos de llamadas desde Uruguay.

Uno de los momentos más comentados del video muestra cuando un integrante de la delegación uruguaya le entrega un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Silvia lo recibe, lo besa y luego se lo coloca en el uniforme.

La Policía en la sangre

La historia de Silvia tiene además un fuerte vínculo familiar con la actividad policial. Según informó Montevideo Portal, es hija de Washington Curbelo, exjefe de Policía de Soriano entre 2011 y 2015 y exdirector de la Escuela Nacional de Policía.

Curbelo también participó en una de las investigaciones más emblemáticas de la historia policial uruguaya: el caso del asesinato de Cecilia Fontana de Heber, ocurrido en 1978 tras ingerir vino envenenado enviado a la familia del entonces dirigente nacionalista Mario Heber.

Tras la viralización de las imágenes, Silvia también dejó un mensaje en las redes sociales de la FIFA que resumió todo lo que sintió durante aquella noche.

“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del 'paisito' querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el gol, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento”, escribió.

Mientras miles de uruguayos celebraban en las tribunas, ella hacía su trabajo de espaldas al partido, sin poder seguir cada jugada, pero bastaron unos segundos de una canción para que el Mundial le regalara un recuerdo que difícilmente olvide y para que millones de personas conocieran la historia de una uruguaya que, a casi tres décadas de emigrar, sigue emocionándose con el mismo cielo celeste de siempre.