La emoción de la policía uruguaya que lleva 28 años en Miami y que cantó en el partido ante Arabia en Miami, cuya historia fue destacada por la FIFA; mirá el video

Una policía uruguaya radicada en Estados Unidos vivió de forma especial el partido de Uruguay ante Arabia Saudita del pasado lunes en el Hard Rock Stadium de Miami , donde tuvo que trabajar pero también disfrutar, en cierta forma, de estar cerca de la hinchada celeste.

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Así se puede ver en un en el que se la ve aplaudiendo y cantando mientras por los altoparlantes sonaba “Cielo de un solo color” en la previa del partido, y mientras observaba a la tribuna.

La emoción de la policía uruguaya que lleva 28 años en Miami y que cantó en el partido ante Arabia

Además, recibió un pin de la Asociación Uruguaya de Fútbol de uno de los integrantes de la delegación uruguaya que la vio.

Su historia fue destacada por la FIFA en sus redes sociales.

El pin que le dio la AUF a la policía uruguaya en Miami

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“¡Cuando eres de Uruguay pero también tienes guardia en su partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA!”, destacaron en las redes.

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“Llevo 28 años fuera del paisito querido”

Tras la publicación de FIFA, Silvia Nadal, la policía uruguaya en Miami, comentó y contó su historia.

“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del paisito querido y viviendo acá en Miami”, señaló.

La emoción de la policía uruguaya que lleva 28 años en Miami y que cantó en el partido ante Arabia

“Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el GOL, sufrimiento con alegría muchas emociones . Gracias a quien sea que capturó este momento”, agregó.

Nadal tiene en su foto de perfil una foto junto a Federico Valverde en este Mundial, con su uniforme policial, y también compartió en sus redes fotos con jugadores de Uruguay en la Copa América 2024, cuando tuvo que custodiarlos y también fue a alentarlos con sus hijos.