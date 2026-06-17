La emoción en el himno de Uruguay de Alana Flores, la influencer mexicana pareja de Sebastián Cáceres, al verlo cantar en su debut mundialista; mirá el video

La influencer mexicana Alana Flores, pareja del zaguero de la selección uruguaya Sebastián Cáceres, se emocionó al ver el himno nacional de Uruguay en la previa del debut celeste en el Mundial 2026.
La joven que además es boxeadora aficionada y presidenta de un equipo de la King’s League, siguió por TV el estreno de su novio como mundialista y mostró en sus redes cómo vivió el momento del himno.
La emoción en el himno de Uruguay de Alana, la influecer mexicana pareja de Sebastián Cáceres
Así se la pudio ver señalando con su dedo a Cáceres cuando salía en la pantalla.
“Qué emoción”, comentó la mexicana, quien tiene 4.6 millones de seguidores en Instagram.
Luego, escribió: “Pues yo me estaba muriendo de la emoción a miles de kilómetros y triste porque ya no me puedo burlar de jair sanchez. Felicidades por el debut Sebita”.
La emoción en el himno de Uruguay de Alana, la influecer mexicana pareja de Sebastián Cáceres
La reacción de Alana en YouTube
Además, publicó un video en YouTube en el que mostró su reacción y explicó que no podía estar en el Mundial, lo que la ponía “muy triste”, aunque dijo estar "contenta" por el momento de su pareja en la selección uruguaya.
"Tengo muchas emociones de ver a una persona que quiero mucho cumplir su sueño", comentó.
Además, habló de Marcelo Bielsa y mostró cómo siguió el partido que tuvo empate 1-1, con la emoción de gritar el gol de la igualdad.