A días de su debut en su primer Mundial, el encuentro de Sebastián Cáceres con su novia, la influencer mexicana Alana Flores, quien tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram

El zaguero uruguayo Sebastián Cáceres se anuncia como titular en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para lo que será el primer encuentro en el Mundial 2026, para el partido contra Arabia Saudita de este lunes 15 a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este será la primera Copa del Mundo del futbolista que en la pasada de Qatar 2022, fue bajado a último momento de la lista por el entonces DT celeste, Diego Alonso.

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Hace un par de semanas, Referí dio a conocer un informe acerca de cómo fue la vida de Sebastián desde sus inicios en el baby fútbol, su pasaje por Liverpool, su llegada a América de México y toda su vida, aprontándose para su primer Mundial.

Alana Flores, la novia mexicana de Sebastián Cáceres, lo sorprendió días pasados y estuvo en Montevideo.

Es una influencer con mucho éxito, al punto tal de que le faltan pocos para llegar a los 5 millones de seguidores en Instagram.

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Además, es presidenta del club Raniza FC que juega en la Kings League de Gerard Piqué.

En las últimas horas y luego de sorprender al jugador en Montevideo, escribió su deseo para Sebastián Cáceres:

"Estamos a pocos días de que el mundo entero pueda ver tu talento y todo lo que te has esforzado y trabajado durante toda tu vida", comenzó escribiendo Alana en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera, si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo Fofi. Muchísimas felicidades por tu primer Mundial".

El futbolista uruguayo, no muy adepto al mundo de las redes sociales, le contestó: "Te amooo, gracias por estar siempre".