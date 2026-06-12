El zaguero uruguayo Sebastián Cáceres se anuncia como titular en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para lo que será el primer encuentro en el Mundial 2026, para el partido contra Arabia Saudita de este lunes 15 a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este será la primera Copa del Mundo del futbolista que en la pasada de Qatar 2022, fue bajado a último momento de la lista por el entonces DT celeste, Diego Alonso.
A días de su debut en su primer Mundial, el encuentro de Sebastián Cáceres con su novia, la influencer mexicana Alana Flores, quien tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram
La pareja del zaguero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa es presidenta de un club de la Kings League de Gerard Piqué, y le envió un sentido mensaje