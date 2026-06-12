Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

A días de su debut en su primer Mundial, el encuentro de Sebastián Cáceres con su novia, la influencer mexicana Alana Flores, quien tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram

La pareja del zaguero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa es presidenta de un club de la Kings League de Gerard Piqué, y le envió un sentido mensaje

12 de junio de 2026 14:43 hs
Sebastián Cáceres se prepara para su primer Copa del Mundo con la selección uruguaya en el Mundial 2026 y recibió el afecto de su novia, la influencer mexicana Alana Flores

Sebastián Cáceres se prepara para su primer Copa del Mundo con la selección uruguaya en el Mundial 2026 y recibió el afecto de su novia, la influencer mexicana Alana Flores

El zaguero uruguayo Sebastián Cáceres se anuncia como titular en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para lo que será el primer encuentro en el Mundial 2026, para el partido contra Arabia Saudita de este lunes 15 a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este será la primera Copa del Mundo del futbolista que en la pasada de Qatar 2022, fue bajado a último momento de la lista por el entonces DT celeste, Diego Alonso.

La sorpresa para Sebastián Cáceres

Alana Flores, la novia mexicana de Sebastián Cáceres, lo sorprendió días pasados y estuvo en Montevideo.

Es una influencer con mucho éxito, al punto tal de que le faltan pocos para llegar a los 5 millones de seguidores en Instagram.

La decisión de Peñarol sobre la continuidad de Matías Arezo y el zaguero que quiere Diego Aguirre

Federico Valverde: el extremo moderno que puede cambiar el destino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Además, es presidenta del club Raniza FC que juega en la Kings League de Gerard Piqué.

En las últimas horas y luego de sorprender al jugador en Montevideo, escribió su deseo para Sebastián Cáceres:

"Estamos a pocos días de que el mundo entero pueda ver tu talento y todo lo que te has esforzado y trabajado durante toda tu vida", comenzó escribiendo Alana en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera, si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo Fofi. Muchísimas felicidades por tu primer Mundial".

El futbolista uruguayo, no muy adepto al mundo de las redes sociales, le contestó: "Te amooo, gracias por estar siempre".

Las más leídas

José Mourinho vuelve a Real Madrid y Federico Valverde está implicado en dos de los cinco retos que tendrá el DT en su regreso a los merengues

México 2-0 Sudáfrica: así fue el partido de apertura y la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Corea del Sur 2-1 Chequia por el Mundial 2026: el equipo asiático remontó y ganó un atractivo partido

Mundial 2026 EN VIVO: Carlo Ancelotti prepara el debut con la duda de Neymar y un defensor

Temas

Sebastián Cáceres Mundial 2026 Alana Flores Instagram selección uruguaya Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos