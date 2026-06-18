Un fan del animé en la selección uruguaya: Sebastián Cáceres reveló su pasión por la animación japonesa y con qué personaje se identifica más

La selección uruguaya que por estos días disputa el Mundial 2026 tiene en sus filas a un fanático del animé . Mientras que muchos futbolistas dedican su tiempo libre a los videojuegos, a la práctica de otros deportes (como Luis Suárez y Lionel Messi con el pádel), los juegos de azar o a coleccionar objetos de lujo, el zaguero uruguayo Sebastián Cáceres confesó su fanatismo por la animación japonesa.

Cáceres, que juega en el club mexicano América, concedió una entrevista a la rama latinoamericana de la plataforma de streaming especializada en animé Crunchyroll, donde contó su historia con los dibujos animados japoneses , dio su lista de series favoritas, y hasta contó con qué personaje se identifica más de entre las sagas que sigue.

El defensa contó que a los cuatro o cinco años se quedó una noche despierto hasta tarde con su hermana mayor viendo televisión, y fue ahí que descubrió el animé. "Me encontré con Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Samurái X y Supercampeones, que fue el que hizo que me gustara más el fútbol" , dijo sobre la serie deportiva que también inspiró a jugadores como Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, Neymar y Gennaro Gattuso.

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Cáceres contó que entre sus series favoritas están Naruto, One Piece y Haikyuu!! a la que pertenece su personaje favorito y con el que más se identifica por su propia historia dentro del mundo del fútbol. El jugador explicó que su personaje predilecto de esta serie sobre voleibol es Hinata, el protagonista de la historia.

"Porque a mí se me cuestiona mi altura por la posición en la que juego (Cáceres mide 1,80 metros). Y yo tengo, no tanto como Hinata, pero tengo, la capacidad de saltar bastante", explicó. "Me siento identificado con él por eso, porque es básicamente la misma situación, que hay que compensar la altura con esa capacidad física. Y como él ha tenido tantos obstáculos, yo también los he tenido en momentos así en el mundo del deporte".

De esa misma serie contó que tomó el aprendizaje de "somos lo que hacemos en el día a día, los resultados de los partidos están en segundo plano".

"Obviamente que uno cuando no le salen las cosas se frustra, pero me ayudó a no hundirme en esa situación, porque al final lo que importa es el recorrido que hiciste para obtener ese resultado. A veces uno puede pensar que es injusto, pero hay otra persona que también está trabajando para ese resultado, y a veces hiciste un camino mejor y a veces no", explicó.

El zaguero celeste contó que actualmente está viendo las series Kingdom (una saga bélica histórica ambientada en la China medieval) y Yomi no Tsugai: dúo del inframundo, una historia de aventuras sobrenaturales. "Miro en las concentraciones y en los viajes largos, y hace poco llegó un compañero uruguayo nuevo al América (Thiago Espinosa) y cuando vio que yo tengo un case en el celular de One Piece, nos ayudó a tener cosas para charlar y acercarnos", reveló.

Cáceres contó que "mi familia, mi pareja y mis amigos ven animé", afirmó que mira las series subtituladas, y que prefiere el seinen, que es como se agrupan las historias pensadas para un público de hombres adultos.