México y Corea del Sur, que ganaron en sus respectivos debut en el Mundial 2026, se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo A en donde buscarán cerrar su clasificación a los 16avos de final, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. El duelo empezará a las 22:00 horas.
México vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026: ambos buscan los 16avos con el arbitraje del uruguayo Tejera
México y Corea del Sur se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026 y ambos buscarán el pasaje a 16avos de final