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México vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026: ambos buscan los 16avos con el arbitraje del uruguayo Tejera

México y Corea del Sur se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026 y ambos buscarán el pasaje a 16avos de final

18 de junio 2026 - 21:14hs
Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial 2026

Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial 2026

Foto: Yuri Cortez/AFP

EN VIVO

México y Corea del Sur, que ganaron en sus respectivos debut en el Mundial 2026, se enfrentan en el marco de la segunda fecha del grupo A en donde buscarán cerrar su clasificación a los 16avos de final, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. El duelo empezará a las 22:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

México vs Corea del Sur en vivo

Las posiciones del grupo A del Mundial 2026

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