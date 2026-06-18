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Mundial 2026: Elye Wahi, de Costa de Marfil, fue habilitado para viajar a Canadá y podrá jugar el sábado contra Alemania

Al estar investigado por una supuesta participación en amaño de partidos, en Francia, Elye Wahi de Costa de Marfil estuvo inicialmente privado de poder viajar a Canadá, pero finalmente se revirtió la situación

18 de junio de 2026 15:08 hs
Elye Wahi

Elye Wahi

Foto: Al Bello/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El atacante marfileño Elye Wahi, inicialmente privado de visa para poder viajar con su selección a Canadá, fue finalmente autorizado a entrar en ese país y podrá estar en el segundo duelo de los Elefantes en el Mundial 2026, el sábado ante Alemania en Toronto, dijo este jueves a AFP una fuente cercana al jugador.

Canadá había retrasado la autorización al pedir informaciones complementarias sobre la situación legal del jugador, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia por una tarjeta amarilla que vio en la última jornada de la Ligue 1, indicó esa misma fuente.

"Elye Wahi no está procesado en este momento y no está por lo tanto sometido a ninguna limitación judicial", había indicado poco antes la abogada del futbolista, Marie Dosé.

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