El atacante marfileño Elye Wahi, inicialmente privado de visa para poder viajar con su selección a Canadá, fue finalmente autorizado a entrar en ese país y podrá estar en el segundo duelo de los Elefantes en el Mundial 2026, el sábado ante Alemania en Toronto, dijo este jueves a AFP una fuente cercana al jugador.
Mundial 2026: Elye Wahi, de Costa de Marfil, fue habilitado para viajar a Canadá y podrá jugar el sábado contra Alemania
Al estar investigado por una supuesta participación en amaño de partidos, en Francia, Elye Wahi de Costa de Marfil estuvo inicialmente privado de poder viajar a Canadá, pero finalmente se revirtió la situación