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Malas noticias para Neymar de cara al segundo partido de Brasil en el Mundial 2026 ante Haití

Brasil buscará limpiar su imagen contra Haití, a priori la selección más débil de la zona, luego de un flojo debut ante Marruecos

18 de junio de 2026 14:02 hs
Neymar y Carlo Ancelotti en la práctica de Brasil en Nueva Jersey

Neymar y Carlo Ancelotti en la práctica de Brasil en Nueva Jersey

Foto: AFP

El debut de Neymar en el Mundial 2026 tendrá que esperar: el astro brasileño no viajará con la delegación de Brasil para el partido del viernes ante Haití, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La semana pasada, Carlo Ancelotti confiaba en tenerlo listo para el choque contra los haitianos en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Neymar en el partido del debut de Brasil ante Marruecos

Neymar en el partido del debut de Brasil ante Marruecos

Pero el entrenador italiano y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del 10 en instancias más definitivas, según la prensa brasileña.

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Neymar, de 34 años y que no defiende a su país desde octubre de 2023, "se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación", indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Brasil buscará limpiar su imagen contra Haití, a priori la selección más débil de la zona, luego de un flojo debut ante Marruecos (1-1) el sábado pasado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

AFP

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