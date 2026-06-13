Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

El imán invisible: Neymar Jr. desata la locura en Nueva Jersey sin tocar una sola pelota y los fotógrafos se rindieron ante su presencia

El astro brasileño no estuvo siquiera citado para ocupar un lugar en el banco de suplentes este sábado ante Marruecos, debido a que aún no se recuperó de una lesión

13 de junio de 2026 19:55 hs
Neymar Jr. de Brasil ingresa al campo de juego rodeado de fotógrafos en el Mundial 2026

Neymar Jr. de Brasil ingresa al campo de juego rodeado de fotógrafos en el Mundial 2026

FOTO: AFP

El fútbol es un juego que se mide en goles, pases y gambetas, pero también es un fenómeno cultural que se rige por el peso de las leyendas. En el marco del Mundial 2026, el estadio de Nueva Jersey fue testigo de una de las postales más potentes y paradójicas de los últimos tiempos: la demostración de que la idolatría de Neymar Jr. trasciende los límites físicos del campo de juego, la táctica y, sobre todo, las lesiones.

Cualquiera podría pensar que el protagonismo pasaría a los 11 elegidos para rodar la pelota, pero el magnetismo de "Ney" opera bajo sus propias leyes.

Al momento de ingresar al campo de juego, vestido de civil y con el andar pausado de quien lleva el peso de una nación en su espalda, el estadio pareció contener el aliento.

El tercer acto del Loco en un Mundial: por qué se trata de un debut histórico el de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya

Escándalo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la FIFA porque desairó a Gianni Infantino y no fue a ver el partido inaugural: mirá el video de su explicación

Neymar Jr. fue un imán para todos los fotógrafos y los presentes

En un instante, la cancha de Nueva Jersey se transformó en una alfombra roja improvisada. Es que estaba ingresando Neymar Jr.

Una marea humana compuesta por decenas de fotógrafos y camarógrafos abandonó sus puestos habituales, ignorando el calentamiento de los futbolistas activos, para rodear e inmortalizar el rostro del astro brasileño.

El sonido incesante de las cámaras fotográficas al mismo tiempo, buscaban capturar una mirada, una sonrisa o un gesto del hombre que ha marcado a fuego la última década del fútbol mundial.

Neymar Jr. no necesitó ponerse los zapatos de fútbol ni tocar la pelota para convertirse en la imagen de la jornada. Su sola presencia física es un recordatorio del misticismo que genera el "Jogp bonito".

Esa escena en Nueva Jersey no es solo una anécdota fotográfica; es el reflejo vivo de un ídolo que despierta pasiones absolutas. Aunque su físico le haya impuesto una pausa en este inicio mundialista, el respeto de la prensa y la devoción de los fanáticos demuestran que el estatus de Neymar Jr. está blindado. Brasil extraña su fútbol en el césped, pero el mundo sigue encandilado bajo el influjo de su estrella más brillante.

Las más leídas

Aguada 78-71 Peñarol: el rojiverde se impuso de local y pone 2-1 la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ignacio Alonso con Referí: el "búnker" que buscó y consiguió la selección uruguaya para el Mundial 2026, y su apoyo a las pausas de hidratación

La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen, una tradición desde Sudáfrica 2010; mirá el video y la foto grupal

Qatar 1-1 Suiza por el Mundial 2026: los asiáticos empataron en los minutos de adición y los suizos pagaron carísimo las chances perdidas; mirá los goles

Temas

Mundial 2026 Neymar Brasil Nueva Jersey Marruecos

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos