El imán invisible: Neymar Jr. desata la locura en Nueva Jersey sin tocar una sola pelota y los fotógrafos se rindieron ante su presencia

El fútbol es un juego que se mide en goles, pases y gambetas, pero también es un fenómeno cultural que se rige por el peso de las leyendas. En el marco del Mundial 2026 , el estadio de Nueva Jersey fue testigo de una de las postales más potentes y paradójicas de los últimos tiempos: la demostración de que la idolatría de Neymar Jr. trasciende los límites físicos del campo de juego, la táctica y, sobre todo, las lesiones.

Brasil hacía su estreno en el torneo frente a la siempre peligrosa selección de Marruecos. Sin embargo, la noticia en la previa era la ausencia del "10", marginado del once titular por una inoportuna lesión que mantiene en vilo al pueblo norteño.

Cualquiera podría pensar que el protagonismo pasaría a los 11 elegidos para rodar la pelota, pero el magnetismo de "Ney" opera bajo sus propias leyes.

Al momento de ingresar al campo de juego, vestido de civil y con el andar pausado de quien lleva el peso de una nación en su espalda, el estadio pareció contener el aliento.

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Neymar Jr. fue un imán para todos los fotógrafos y los presentes

En un instante, la cancha de Nueva Jersey se transformó en una alfombra roja improvisada. Es que estaba ingresando Neymar Jr.

Una marea humana compuesta por decenas de fotógrafos y camarógrafos abandonó sus puestos habituales, ignorando el calentamiento de los futbolistas activos, para rodear e inmortalizar el rostro del astro brasileño.

El sonido incesante de las cámaras fotográficas al mismo tiempo, buscaban capturar una mirada, una sonrisa o un gesto del hombre que ha marcado a fuego la última década del fútbol mundial.

Neymar Jr. no necesitó ponerse los zapatos de fútbol ni tocar la pelota para convertirse en la imagen de la jornada. Su sola presencia física es un recordatorio del misticismo que genera el "Jogp bonito".

Esa escena en Nueva Jersey no es solo una anécdota fotográfica; es el reflejo vivo de un ídolo que despierta pasiones absolutas. Aunque su físico le haya impuesto una pausa en este inicio mundialista, el respeto de la prensa y la devoción de los fanáticos demuestran que el estatus de Neymar Jr. está blindado. Brasil extraña su fútbol en el césped, pero el mundo sigue encandilado bajo el influjo de su estrella más brillante.