Mundial 2026: los posibles cambios que evalúa Lionel Scaloni para enfrentar a Austria

Luego de debutar en el Mundial 2026 con un contundente goleada por 3-0 ante Argelia , con tres goles de Lionel Messi , Lionel Scaloni piensa en algunas modificaciones en el equipo titular para afrontar el segundo encuentro ante Austria , correspondiente al grupo J.

La goleada sobre Argelia dejó conformidad en el cuerpo técnico de la selección Argentina , pero no necesariamente garantías de continuidad en algunos casos. A cuatro días del duelo con Austria, Scaloni comienza a idear el equipo y en su mente circula la posibilidad concretar de realizar algunos cambios , a pesar de que restan al menos tres entrenamientos.

La primera variante podría darse en el lateral derecho . Gonzalo Montiel fue titular en el estreno, pero su reemplazo por Nahuel Molina en el entretiempo había sido premeditado.

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Ambos llegaban con poco ritmo y estuvieron recuperándose de sus respectivas lesiones hace poco días, aunque Molina era quien se encontraba más retrasado desde lo futbolístico, ya que ni siquiera había podido participar de los amistosos previos.

Sin embargo, luego de ingresar y disputar los segundos 45 minutos frente a Argelia, Molina pica en punta para ser titular frente a Austria en la segunda fecha del grupo J.

Lionel Scaloni en el debut en el Mundial 2026 EFE

La otra modificación concreta podría darse en el ataque. Lautaro Martínez arrancó desde el inicio, pero Julián Álvarez ingresó rápidamente en el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones desde lo físico y, si ambos están en óptimas condiciones, la "Araña" es el titular por encima del futbolista del Inter de Milán.

Más allá de esos posibles regresos, la principal incógnita pasa por el cuarto volante. Thiago Almada fue el elegido para acompañar a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister en el debut, aunque no tuvo su mejor actuación.

Entonces la duda emerge por si mantiene a Almada en esa línea de 4 volantes o hace una apuesta por Nicolás González, que ingresó bien ante Argelia y es el tipo de futbolista que puede recorrer toda la banda completa y aportar en lo defensivo.

La posible formación de la selección Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González ; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026