Más allá de Uruguay-Arabia: ¿cuáles fueron los partidos del Mundial 2026 más vistos por los uruguayos en televisión abierta?

Este jueves comenzó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 , que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá desde el pasado 11 de junio. Concluida la primera ronda de partidos, ya se conoce cuales fueron los partidos más vistos por el público uruguayo en televisión abierta.

Los datos de rating de la consultora Ibope sobre las transmisiones de Canal 5, que emite la Copa del Mundo, señalan (lógicamente) que el más visto fue el partido entre la selección uruguaya y Arabia Saudita el lunes , que terminó con un empate 1-1, y marcó un promedio de 32,66 puntos de rating en la medición de hogares.

Esa cifra equivale a unos 143.000 hogares (en Montevideo, donde se encuentran los medidores de rating) que sintonizaron el partido. Ibope realiza en base a ese dato una estimación del alcance nacional del programa —potencial nacional—, una proyección estadística que señala que el partido fue seguido por unas 855.232 personas en todo Uruguay.

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Más allá de seguir a su propia selección, los uruguayos se preocuparon por el destino de sus vecinos. Ya sea por el morbo de verlos caer, por hermandad regional o por la razón que fuera, de los 10 partidos emitidos por Canal 5 en esta primera semana de Mundial, el podio de los más vistos por detrás del Uruguay-Arabia se completa con el Argentina-Argelia que se jugó este martes, y el Brasil-Marruecos del sábado 13.

El partido de Argentina, que se saldó con triunfo albiceleste por 3-0, con un hat trick de Lionel Messi, tuvo un promedio de 16,39 puntos de rating (71.600 hogares, aproximadamente) y fue lo más visto del día en la televisión uruguaya. Su potencial nacional fue de 438.456 espectadores).

Lionel Messi de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026 FOTO: AFP

Por su parte, el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, que tenía el agregado de ser uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de fase de grupos, marcó un promedio de 14,35 puntos de rating (62.750 hogares, aproximadamente), y según los datos de Ibope, tuvo un potencial de 376.324 espectadores a nivel nacional. Con esas cifras, el partido fue lo más visto del fin de semana del 13 y 14 de junio.

El siguiente lugar en la lista lo ocupó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, con 11,75 puntos de rating.

Ayyoub Bouaddi de Marruecos ante Vinícius Jr. de Brasil en el Mundial 2026 FOTO: AFP

La lista sigue con otros dos de los partidos más atractivos de esta ronda: Países Bajos contra Japón, y el duelo de este miércoles entre Inglaterra y Croacia.

En orden, los siguientes fueron Estados Unidos-Paraguay, Canadá-Bosnia, Francia-Senegal, y cerró la lista Uzbekistán-Colombia.