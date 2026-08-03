"Estoy en un proceso de sanación": la fuerte confesión de Fernando Muslera tras ser figura en Estudiantes y repasar lo que pasó en el Mundial 2026

Fernando Muslera , golero de la selección uruguaya en el pasado Mundial 2026 , reconoció que está en un proceso de “sanación” luego de su actuación en la Copa del Mundo, donde cometió errores que le costaron goles a la celeste de los que asumió su responsabilidad tras la eliminación en fase de grupos.

Tras volver a su club, Estudiantes de La Plata, este fin de semana tuvo una gran actuación, tal como informó Referí , al atajar un penal.

Estudiantes goleó por 3-0 a Defensa y Justicia, en un partido que se resolvió en el primer tiempo, y que incluyó un penal atajado por el golero de la selección uruguaya a David Barbona (87').

"TE AMO, FER" Los hinchas de Estudiantes le demuestran TODO SU AMOR a Muslera. #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rOtlcUdpdR

Previamente, el Pincha, dirigido por el Cacique uruguayo Alexander Medina, marcó amplias diferencias con los goles de Guido Carrillo (9'), Ezequiel Piovi (16') y Tomás Palacios (35').

QUISO INTIMIDAR A NANDO Y NO PUDO: Barbona intentó distraer a Muslera antes del penal pero el arquero no lo miró. ¿Qué pasó? ¡¡EL URUGUAYO ATAJÓ PARA ESTUDIANTES VS. DEFENSA!! #ESPN pic.twitter.com/Uygsw3Yt6H

La redención de Fernando Muslera: de las sombras del Mundial 2026 con la selección uruguaya a la ovación bajo los tres palos en Estudiantes al atajar un penal; mirá el video

El respaldo del Cacique Medina a Muslera tras su "situación bastante compleja" en el Mundial 2026 y lo que dijo sobre la posibilidad de que Juan Sebastián Verón juegue a los 51 años

Tras el partido, Muslera destacó una jugada en la que el jugador Gastón Benedetti salvó su arco luego de un gran cierre luego de un rebote del golero.

“Hoy tuve una situación en la que Vasco Benedetti, se lo dije al terminar el partido, le digo: ‘Vasco, si vos no me salvas en esa yo entro en un pozo y capaz que ni salgo’”, señaló Muslera a ESPN.

“Porque es la realidad, yo estoy en un proceso de sanación con lo que viví”, agregó el uruguayo.