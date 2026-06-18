Se vio inestable en su línea defensiva y tuvo fortuna de escapar con un punto.
27. Arabia Saudita
Grupo H. Empató 1-1 con Uruguay.
Un equipo bien organizado y una amenaza en el contragolpe. Los sauditas ya dejaron de ser los chivos expiatorios del torneo.
28. Haití
Grupo C. Perdió 1-0 ante Escocia.
Le dio problemas a Escocia pero le hizo falta el instinto asesino. Un equipo fuerte y agresivo, pero le falta calidad.
29. Corea del Sur
Grupo A. Derrotó 2-1 a República Checa.
Por momentos tuvo dificultades para quebrar a la República Checa pero cumplió cuando más importaba. Es probable que le haga falta el toque clínico.
30. Uruguay
Grupo H. Empató 1-1 con Arabia Saudita.
Tuvo 28 tiros directos contra el arco de Arabia Saudita antes de igualar en las postrimerías del partido. El equipo de Marcelo Bielsa necesitará trabajar en la jugada final.
31-40
31. Turquía
Grupo D. Perdió 2-0 ante Australia.
Noqueado por Australia en un encuentro en el que tuvo más de 70% de posesión del balón. No fue el regreso de ensueño a la Copa del Mundo para un equipo que ocupó el tercer lugar en 2002.
32. Austria
Grupo J. Derrotó 3-1 a Jordania.
Necesitó de un autogol y un penalti para ganar. Poco inspirador. Y el siguiente partido será contra el campeón mundial, Argentina.
33. Costa de Marfil
Grupo E. Derrotó 1-0 a Ecuador.
Se esforzó y quedó con la lengua afuera en su primer partido contra Ecuador. El suplente Amad Diallo le dio chispa al equipo y será una esperanza a partir de ahora.
34. Ghana
Grupo L. Derrotó 1-0 a Panamá.
Se vio mal durante largos períodos contra Panamá, pero un gol en el minuto 95 salió al rescate. Tendrá dificultades contra rivales más experimentados. Esos serán Inglaterra y Croacia.
35. Argelia
Grupo J. Perdió 3-0 ante Argentina.
Impactado por la magia de Messi. No tuvo un solo tiro directo al arco.
36. Jordania
Grupo J. Perdió 3-1 ante Austria.
Anotó un gol realmente atractivo. Pero nunca pareció que la ganaría a Austria. Tendrá dificultades para clasificar a la siguiente ronda.
37. Bosnia-Herzegovina
Grupo B. Empató 1-1 con Canadá.
Parecía que iba a ganar su partido inaugural, pero la ilusión se vino al traste por un disparo desviado en Toronto.
38. Canadá
Grupo B. Empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina
Estaba jugando en casa frente a sus seguidores, pero solo logró el empate al final gracias a un tiro desviado.
39. Irak
Grupo I. Perdió 4-1 ante Noruega.
No muchos equipos pueden frenar a Erling Haaland, e Irak definitivamente no pudo.
40. Ecuador
Grupo E. Perdió 1-0 ante Costa de Marfil.
Considerado como uno de los candidatos a llegar lejos en el torneo pero, a pesar de generar algunas oportunidades, decepcionó en su derrota ante Costa de Marfil. Sin embargo, su uniforme es muy atractivo.
41-48
41. República Checa
Grupo A. Perdió 2-1 ante Corea del Sur.
Lentos y aburridos. Malgastaron su ventaja. Esta no es la República Checa que nos arrebató el corazón en la Euro 96.
42. Uzbequistán
Grupo K. Perdió 3-1 ante Colombia.
No le hace falta el valor y gozó de su primer gol en una Copa Mundial. Pero tuvo dificultades para lidiar con el dinamismo de Colombia.
43. Sudáfrica
Grupo A. Perdió 2-0 ante México.
El equipo no pudo haber sido más generoso con el anfitrión en la inauguración del torneo. Ofreció muy poco en el ataque. Regaló el balón por puro gusto y terminó con nueve jugadores.
44. Qatar
Grupo B. Empató 1-1 con Suiza.
Un empate afortunado. Fue azotado por el equipo de Suiza que debió haberles ganado por mucho.
45. Paraguay
Grupo D. Perdió 4-1 ante EE.UU.
Destrozado por Estados Unidos y pudo haber sido mucho peor. Un estilo defensivo horroroso de ver.
46. Túnez
Grupo F. Perdió 5-1 ante Suecia.
Hicieron historia al despedir a su director técnico tras el primer partido. Así de malo fue Túnez.
47. Panamá
Grupo L. Perdió 1-0 ante Ghana.
Participó en uno de los peores partidos de esta Copa del Mundo hasta la fecha. Quiso jugar al empate y fue sorprendido por Ghana con un gol en tiempo de descuento.
48. Curazao
Grupo E. Perdió 7-1 ante Alemania.
Recibió una paliza en su debut en la Copa del Mundo, pero el instante en que igualó con Alemania en el primer tiempo será un momento que nunca olvidará.