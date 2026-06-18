Fiscal de Corte dejó a consideración del Senado que voten las tres venias que habían sido retiradas o sólo la de las dos que aceptaron nuevos destinos

La fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero respondió a la consulta que pidió hacerle el senador del MPP Daniel Caggiani sobre cómo es la reglamentación que rige a los concursos que se realizan en fiscalía para definir los ascensos, luego del episodio por el cual se sacaron del orden del día la votación de tres venias y volvieron a debate de la comisión .

En su respuesta, Ferrero dejó a consideración de la Cámara de Senadores que se voten las tres venias que se habían solicitado o sólo las de las dos fiscales que aceptaron el nuevo destino. Se trata de las fiscales Fernanda Delpino Da Silva, Victoria Cristiani Szollosy y Ana Inés Iriarte Barbosa , que habían quedado en el 5°, 8° y 10° lugar de la lista del concurso.

La fiscal de Corte informó que el 10 de junio de 2026 a la hora 15:55, poco después que se decidió sacar del orden la votación de las venias, "llegó un correo electrónico de la Fiscal Letrada Adscripta Dra. Fernanda Delpino da Silva, en el cual indica que no acepta los destinos ofrecidos (Salto y Artigas)", como informó El Observador. Por eso les dijo que pueden votar la venia "para el hipotético caso de surgimiento de nuevos destinos a ofrecerle antes de diciembre (fecha de vencimiento de la lista de prelación) o desistir de dicha venia, otorgándosele a las otras dos fiscales".

Delpino es fiscal adscripta en la fiscalía que tramita la denuncia contra el intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra por corrupción pública. El titular que era Diego Chaves fue trasladado a Libertad y luego de la feria, el 16 de julio asumirá la titularidad Paula Goyeni.

La consulta de Caggiani y la respuesta de Ferrero

Caggiani envió con fecha 16 de junio a la Comisión de Asuntos Administrativos un pedido de informe para conocer cuál es la reglamentación en la que se fundamenta la Fiscalía General de la Nación para seleccionar en el orden de prelación, en cada oportunidad, a los concursantes propuestos para ascenso.

También pidió conocer cuáles fueron los fundamentos o motivos por las cuales la concursante ubicada en el 9° puesto fue promovida conjuntamente con los concursantes que ocuparon del 1° al 4° lugar, así como pidió conocer cuál es la norma reglamentaria que permitió alterar el orden de prelación antes aludido y saber si la sede a la que será remitido cada Fiscal Departamental es informada al funcionario.

En su respuesta, enviada al Parlamento este jueves, a la que accedió El Observador, Ferrero afirmó que la normativa que rige para el concurso aprobado por resolución N.° 658/2024 del 6 de agosto de 2024 estaba estipulada en el artículo 43 del llamado, donde se establecía que “si hubiera más de un cargo vacante al momento de efectuar las propuestas, las mismas serán realizadas de acuerdo al orden de prelación, quedando a criterio del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación la asignación de los destinos respectivos”.

“Las razones por las cuales no se incluyó en la solicitud de venia de fecha 1º de julio de 2025 a la concursante que ocupaba el décimo lugar, fue porque de acuerdo al régimen vigente en ese momento ello no correspondía, ya que había concursantes gananciosos en posiciones anteriores que aceptaron destino”, se informó.

Agregó que posteriormente se dejó sin efecto el Reglamento General de Concurso del Escalafón "N" (funcionarios fiscales) aprobado para ese reglamento de 2024 y se aprobó uno nuevo que indica que “si hubiera más de un cargo vacante al momento de efectuar las propuestas, las mismas serán realizadas de acuerdo al orden de prelación, quedando a criterio del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación la asignación de los destinos respectivos”.

El nuevo reglamento determina que se ofrecerá el destino en virtud de las necesidades del servicio, debiendo los seleccionados manifestar su aceptación o rechazo en un plazo de 48 horas hábiles a partir de realizada la comunicación correspondiente en el correo electrónico constituido en la inscripción.

“En caso de no aceptar el destino propuesto, el concursante quedará anotado al final de la lista de prelación, y podrá recibir una segunda oportunidad de destino en caso de mantenerse las necesidades del servicio. La no aceptación del eventual segundo llamado, implicará la renuncia automática a la lista de prelación. La no manifestación expresa de aceptación o rechazo se interpretará como rechazo”, establece el actual reglamento.

Se aclaró que ese reglamento “no puede aplicarse retroactivamente por elementales y notorios principios generales del derecho” por lo que en el caso del concurso sobre el cual el Parlamento pidió aclaraciones, se aplicó la disposición anterior.

Ferrero aclaró que no existió respecto a este concurso “impugnaciones de ningún interesado o legitimado para ello, en relación a la homologación de la lista de prelación, ni a las designaciones de los funcionarios en el cargo de Fiscal Letrado Departamental”.

Se informó que como marco general los procesos de acceso a los cargos del Ministerio Público y Fiscal se proveen por concurso de oposición y méritos, y la totalidad de sus instancias se publican en la página web institucional. Cada concurso se rige por las bases publicadas y aceptadas (acordes al reglamento vigente), que constituyen la ley del concurso.

En la sesión de la comisión de este miércoles, el senador Caggiani dijo que si la respuesta de Fiscalía llegaba rápido y conformaba no tendría inconveniente en votar las venias. Hay expectativa de que ellos ocurra antes de la interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone el lunes 22.